Coahuila: IEEA mantiene abierta durante todo el año la atención para adultos que buscan concluir primaria y secundaria

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Piedras Negras
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    Coahuila: IEEA mantiene abierta durante todo el año la atención para adultos que buscan concluir primaria y secundaria
    La coordinadora regional, Brenda Martínez, reconoció el esfuerzo de quienes deben combinar estudio, trabajo y responsabilidades familiares. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El sistema de atención es abierto, por lo que los interesados pueden incorporarse en cualquier momento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) mantiene durante todo el año su sistema de atención para personas mayores de 15 años que buscan aprender a leer y escribir, así como concluir sus estudios de primaria o secundaria, informó Brenda Martínez, coordinadora del organismo en la Región Norte.

Explicó que el programa cuenta con un sistema abierto que permite a los interesados incorporarse en cualquier momento, ya sea para iniciar su formación académica o retomar estudios que dejaron inconclusos, incluso desde hace varias décadas.

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Martínez destacó que la colaboración con el sector empresarial es fundamental para avanzar en la reducción del rezago educativo, debido a que las compañías brindan facilidades y respaldo a sus trabajadores para que puedan estudiar sin descuidar sus jornadas laborales.

Señaló que detrás de cada certificado existe un esfuerzo importante por parte de los educandos, quienes deben combinar sus estudios con el trabajo, las responsabilidades familiares y otras dificultades de la vida cotidiana. A pesar de ello, dijo, deciden retomar su preparación y demostrar que es posible superar el rezago educativo.

Como parte de la estrategia estatal, el IEEA tiene como meta alcanzar cerca de 26 mil certificados durante 2026 en los niveles de alfabetización, primaria y secundaria, con el propósito de que Coahuila se mantenga entre las entidades con menor rezago educativo en la población mayor de 15 años.

La coordinadora regional resaltó además las alianzas establecidas con cámaras de comercio, industria y construcción, así como con organizaciones sindicales, entre ellas la CTM, para facilitar el acceso de los trabajadores a los programas de educación para adultos en Piedras Negras, Ciudad Acuña y otras regiones.

La atención está dirigida tanto a personas de 15 a 59 años como a mayores de 60, por lo que el IEEA mantiene abierta la posibilidad de que quienes tuvieron que abandonar sus estudios por distintas circunstancias puedan retomarlos y concluirlos.

Martínez subrayó que la edad o el tiempo transcurrido no deben convertirse en un obstáculo para alcanzar una meta educativa, pues siempre existe la posibilidad de retomar los estudios, superar el rezago y obtener un certificado.

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La atención está dirigida tanto a personas de 15 a 59 años como a mayores de 60, por lo que el IEEA mantiene abierta la oportunidad para quienes, por diversas circunstancias, tuvieron que abandonar sus estudios y ahora buscan concluirlos.

Martínez subrayó que la edad o el tiempo transcurrido no deben convertirse en un obstáculo para alcanzar una meta educativa y que siempre existe la posibilidad de retomar el camino académico y obtener un certificado.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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