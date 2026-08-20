Diócesis de Piedras Negras prepara reapertura de Casa OMNIA para atender a menores vulnerables

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Piedras Negras
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    Diócesis de Piedras Negras prepara reapertura de Casa OMNIA para atender a menores vulnerables
    El anuncio fue realizado por el obispo Alfonso Miranda Guardiola después de una misa de acción de gracias. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Ofrecerán acompañamiento integral, apoyo académico y atención durante el día

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras trabaja en la reapertura del modelo Casa OMNIA en esta ciudad, un proyecto enfocado en brindar atención, apoyo académico y acompañamiento integral a niñas y niños en situación de vulnerabilidad social o familiar.

El anuncio fue realizado por el obispo Alfonso Miranda Guardiola al término de la misa de acción de gracias con la que se despidió a las religiosas de la congregación de la Sagrada Familia, quienes concluyeron su misión en el orfanato local después de prestar servicio desde 2009.

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Las religiosas se trasladaron a su casa madre, ubicada en la Ciudad de México, mientras que las Hermanas Franciscanas Hijas de María Inmaculada continuarán al frente del hogar para niñas.

De acuerdo con el obispo, el proyecto retomará el esquema de atención que ya opera en Piedras Negras y Ciudad Acuña, con un espacio seguro para los menores durante el día, donde podrán recibir alimentación, regularización escolar, formación humana y espiritual, así como orientación para prevenir riesgos relacionados con el consumo de drogas y otras conductas que puedan afectar su desarrollo.

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Miranda Guardiola señaló que la fecha oficial de reapertura será anunciada en los próximos días, una vez que concluyan los trabajos de acondicionamiento del inmueble. Destacó que la atención a los menores responde a las necesidades que enfrenta la comunidad y confió en que el proyecto contribuya al bienestar de las familias de Piedras Negras.

“Hay tanta necesidad en Piedras Negras que estas horas de atención serán de beneficio para toda la sociedad”, puntualizó el jerarca católico.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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