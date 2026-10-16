Afina TecNM Saltillo lanzamiento del Burro Pardo a la estratósfera

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    Afina TecNM Saltillo lanzamiento del Burro Pardo a la estratósfera
    El equipo de estudiantes y docentes del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, trabajan en la programación final de su picosatélite que acompañará a su mascota en el viaje. HOMERO SÁNCHEZ

Siete estudiantes, con apoyo de docentes del Departamento de Sistemas y Computación, trabajan en la programación final del picosatélite, que recopilará datos atmosféricos

A tres semanas de enviar al Burro Pardo a la estratósfera, el Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, (TecNM) trabaja en la programación final de su picosatélite que acompañará a su mascota en el viaje.

La institución presentó ayer el dispositivo y al equipo que trabaja en la programación de sus módulos que recopilarán datos sobre las condiciones de la atmósfera.

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El proyecto involucra a los estudiantes Emiliano Salas Palacios, Mirna Estrada Neira, Ana Sánchez Ramos y Carlos López Hernández participan en el desarrollo tecnológico y el sistema de comunicación, mientras que Edgar Carrillo Quijano, Diego González de León y Daniela Escobedo Hernández colaboran en el análisis de datos.

Los jóvenes destacaron la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un proyecto que combina programación, sensores, comunicación y análisis de información. Para ellos, participar desde el armado y la investigación hasta la programación representa una experiencia que forma parte de su preparación como futuros ingenieros.

El picosatélite medirá temperatura, humedad, presión atmosférica, altitud y contaminantes ambientales. Para localizarlo y recuperarlo después de su descenso, contará con GPS y tecnología de comunicación de largo alcance conocida como LoRa.

Jonam Leonel Sánchez Cuevas, jefe de Proyectos de Investigación del Departamento de Sistemas y Computación, explicó que el equipo se encuentra en la fase final de programación y que los datos recopilados también podrán utilizarse para entrenar modelos de análisis predictivo.

El proyecto busca sentar las bases para futuras aplicaciones relacionadas con las ciudades inteligentes, a partir del monitoreo de variables ambientales y el procesamiento de información.

Diego González, estudiante participante en el proyecto, añadió que los datos sobre contaminantes también buscan contribuir a generar conciencia sobre la calidad del aire y los retos ambientales de Saltillo.

La iniciativa surgió como parte de las actividades por el 75 aniversario del Tecnológico de Saltillo y busca mostrar las capacidades de sus estudiantes y docentes, además de impulsar futuros proyectos relacionados con el desarrollo de ciudades inteligentes.

Luis Javier Mona, jefe del Departamento de Sistemas y Computación, informó que el proyecto tiene un costo aproximado de 200 mil pesos, de los cuales aproximadamente 50 mil corresponden al hardware y las antenas, mientras que alrededor de 150 mil se destinan al globo, el helio, el montaje y los aspectos relacionados con el lanzamiento.

Una vez que el globo alcance su altura máxima y comience el descenso, el equipo estima que el dispositivo podría aterrizar entre 50 y 100 kilómetros del estadio, “Carlos Roldán Sanders”, desde donde será lanzado, dependiendo de las corrientes de aire; mientras que su recuperación podría tomar hasta tres días.

El lanzamiento está previsto para las 10:10 horas desde el estadio del Tecnológico, donde se espera que el dispositivo alcance unos 35 kilómetros de altura.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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