Hasta después del 15 de abril el PRI dará a conocer a sus ‘gallos’ en Coahuila

El también diputado local explicó que será después del 15 de abril cuando se den a conocer los nombres de quienes representarán al partido, una vez concluida la etapa actual del calendario electoral.

En plena fase de intercampaña, el Partido Revolucionario Institucional en Coahuila avanza en la construcción de su estrategia electoral, centrada en la selección de perfiles que competirán en los próximos comicios, informó su dirigente estatal, Carlos Robles Loustaunau.

Subrayó que el proceso interno se desarrolla bajo un análisis detallado de los aspirantes, ponderando fortalezas, trayectorias y viabilidad competitiva, con el objetivo de postular cuadros sólidos.

EVALUACIÓN INTERNA Y TIEMPOS LEGALES MARCAN LA RUTA

Robles Loustaunau precisó que, por disposición normativa, no es posible adelantar nombres, a fin de respetar los tiempos establecidos por la legislación electoral y evitar tensiones al interior del partido.

No obstante, adelantó que el PRI tendrá presencia en la totalidad de los distritos, respaldado por una militancia activa y con trabajo territorial constante, lo que permitirá competir con perfiles ya posicionados.

En cuanto a la integración de candidaturas, indicó que existe la posibilidad de que algunos legisladores busquen la reelección, aunque esta opción no se aplicará de manera generalizada.

Respecto al escenario político, el líder estatal sostuvo que el partido mantiene condiciones para definir sus postulaciones conforme a la normativa vigente, incluso tras los ajustes derivados de la reforma electoral federal.

Finalmente, afirmó que el PRI se mantiene competitivo y con una estructura consolidada, enfocada en obtener resultados favorables en la próxima jornada electoral.