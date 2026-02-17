Agradecen beneficios de ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ en Jardín de Niños de Ramos Arizpe

Coahuila
17 febrero 2026
    Agradecen beneficios de ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ en Jardín de Niños de Ramos Arizpe
    El equipamiento entregado fortalece el proceso educativo en turnos matutino y vespertino, afirman directoras. CORTESÍA

El programa permite que cada comunidad escolar decida cómo utilizar los recursos

Directivos escolares y madres de familia del Jardín de Niños Zulema Rodríguez Charles destacaron los beneficios del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, al considerar que el equipamiento recibido impacta de manera directa en el proceso educativo de niñas y niños de los turnos matutino y vespertino.

La entrega más reciente fue realizada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con la administración estatal del gobernador Manolo Jiménez Salinas. A través de este esquema, cada comunidad escolar decide en qué se aplican los recursos destinados a su plantel.

“Estamos muy agradecidos con el programa, y agradecemos mucho a Tomás Gutiérrez por todo el apoyo que brinda a nuestras instituciones, por el beneficio que le otorga a la niñez de Ramos Arizpe”, Rosa Isela Dávila Treviño, directora del Jardín de Niños Zulema Rodríguez Charles, turno vespertino.

El alcalde Tomás Gutiérrez entregó apoyos a distintos planteles educativos. CORTESÍA

“Es un material muy importante y muy necesario; el equipamiento que está haciendo el alcalde en las escuelas, nos permite trabajar con más recursos en la educación de nuestros niños. Estamos muy agradecidos con Tomás Gutiérrez porque esto es parte del programa educativo, pero en otros ámbitos nos apoyan con pintura, limpieza y mantenimiento; se nota que el municipio está comprometido con el bienestar de los estudiantes”, declaró Ana Cristina González Martínez, directora del Jardín de Niños Zulema Rodríguez Charles, turno matutino.

En representación de los padres de familia, Verónica Reséndiz Sánchez Martínez reconoció que los apoyos entregados cubren necesidades importantes para el alumnado y representan un beneficio tangible para su formación.

“Es un beneficio muy bueno para los alumnos, son cosas que realmente les hacía falta. De parte de todos los padres de familia hacemos un agradecimiento porque todos sabemos que nuestros hijos realmente están beneficiados”, afirmó.

El programa “En Tu Escuela Tú Eliges” se consolida como una estrategia de participación social que fortalece los distintos niveles educativos, desde inicial y preescolar hasta secundaria y universitario, al garantizar que los recursos se destinen conforme a las necesidades reales de cada institución.

