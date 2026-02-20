Agradecen habitantes mejora de espacio público en la colonia Fidel Velázquez de Ramos Arizpe

Habitantes de la colonia Fidel Velázquez reconocieron al Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por la rehabilitación integral de la Plaza Emilio Carranza, obra que hoy representa un espacio más digno, ordenado y funcional para la convivencia familiar, la práctica deportiva y las actividades comunitarias.

Vecinas y vecinos coincidieron en que la renovación del lugar ha mejorado la imagen del sector y fomenta hábitos saludables entre niñas, niños y adultos, al contar ahora con áreas verdes, juegos infantiles y canchas en mejores condiciones.

Yuliana Blanco señaló que la plaza “quedó muy bonita, con más pasto, juegos mejor organizados y canchas muy bien arregladas”, además de agradecer al alcalde por no olvidar a la colonia. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a cuidar este espacio que hoy sirve como punto de recreación para las familias.