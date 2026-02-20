Agradecen habitantes mejora de espacio público en la colonia Fidel Velázquez de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 20 febrero 2026
    Residentes agradecieron que no se haya olvidado a la colonia. CORTESÍA

La plaza cuenta con áreas verdes, juegos infantiles y canchas rehabilitadas

Habitantes de la colonia Fidel Velázquez reconocieron al Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por la rehabilitación integral de la Plaza Emilio Carranza, obra que hoy representa un espacio más digno, ordenado y funcional para la convivencia familiar, la práctica deportiva y las actividades comunitarias.

Vecinas y vecinos coincidieron en que la renovación del lugar ha mejorado la imagen del sector y fomenta hábitos saludables entre niñas, niños y adultos, al contar ahora con áreas verdes, juegos infantiles y canchas en mejores condiciones.

Yuliana Blanco señaló que la plaza “quedó muy bonita, con más pasto, juegos mejor organizados y canchas muy bien arregladas”, además de agradecer al alcalde por no olvidar a la colonia. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a cuidar este espacio que hoy sirve como punto de recreación para las familias.

Vecinos consideran que este tipo de espacios fomenta hábitos saludables y mejora la imagen del sector. CORTESÍA

María Guadalupe Esquivel, con 42 años de residencia en la colonia Fidel Velázquez, destacó que la renovación del sitio permite que las niñas y niños tengan un lugar para jugar, mientras que las personas adultas pueden caminar, lo que también contribuye a su salud.

Por su parte, la señora Dominga afirmó que las canchas y áreas rehabilitadas representan un beneficio directo para las familias, al tiempo que reiteró el compromiso vecinal de mantener el espacio limpio y en buen estado.

Estas expresiones reflejan el impacto de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal, como parte de una estrategia de recuperación de espacios públicos orientada a fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida en las colonias.

La rehabilitación de la Plaza Emilio Carranza se realizó con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, dentro de la visión de desarrollo urbano y fortalecimiento comunitario que promueve la actual administración municipal.

