¡Aguas! Pronostican fuertes lluvias para este viernes en Coahuila

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    ¡Aguas! Pronostican fuertes lluvias para este viernes en Coahuila
    El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes lluvias y vientos en varios municipios de Coahuila. ARCHIVO

Autoridades alertan por chubascos, posibles torbellinos y riesgos en ríos, arroyos y zonas urbanas

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informa que este viernes se prevén condiciones de inestabilidad en la entidad, derivadas de la interacción de una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y una línea seca sobre el noreste del País.

Estos sistemas favorecerán precipitaciones, rachas de viento de consideración y un ligero descenso en la temperatura.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan chubascos con acumulaciones de 25 a 50 mm, además de viento de 40 a 60 km/h, con posibilidad de formación de torbellinos en distintas regiones.

Las ráfagas podrían ocasionar caída de árboles, postes y anuncios publicitarios.

Asimismo, las precipitaciones podrían provocar incrementos en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a extremar precauciones y atender las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes:

* Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse.

* Retirar macetas, muebles u objetos en balcones, azoteas y patios.

* Evitar estacionar vehículos bajo árboles, postes o estructuras inestables.

* Conducir con precaución, ya que la lluvia reduce la visibilidad y el viento puede afectar la estabilidad del vehículo.

* Durante tormentas eléctricas, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.

* En caso de torbellino, resguardarse en planta baja, en una habitación interior sin ventanas, dentro de una construcción sólida.

* Mantenerse atento a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de las autoridades.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente y continuará informando oportunamente a la población.

En caso de emergencia, llamar al 911.

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