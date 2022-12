AHMSA generó su propia energía eléctrica para no parar sus áreas más importantes: Canacintra

La empresa Altos Hornos de México tiene generadores de energía eléctrica que abastecieron a sus áreas más críticas, mientras la Comisión Federal de Electricidad les cortó el suministro de luz por un lapso de tres horas, la mañana de este miércoles.

Alejandro Loya Galaz, presidente de la Canacintra en Monclova, informó que la empresa acerera más importante en México desde sus inicios generaba su propia energía, incluso alimentaba a la ciudad.

Conforme fue creciendo la CFE y fue estableciéndose en el país, tanto las nuevas partes de la ciudad, como las áreas que fueron creciendo en Ahmsa se fueron incorporando al suministro de la paraestatal.

El empresario reiteró que las áreas de producción más importantes no se vieron afectadas en este día.

“Ellos tienen capacidad de alguna manera de generar, están distribuyendo esa energía en las áreas más; La situación se sigue las negociaciones, las pláticas y los arreglos, en ese momento la planta está trabajando con su energía con sus propias capacidades internas de energía esperando seguramente las negociaciones que se hacen a otro nivel”.

Especificó que sí se verá afectada la empresa en pérdidas millonarias por la situación vivida este 30 de noviembre, sin embargo si se hubiera parado su equipo más sofisticado el daño hubiera sido mayor y de gran afectación para la siderúrgica.

“Ellos tienen sus generadoras afortunadamente no dejó de funcionar por que si no el mal será bastante mayor no tanto por la producción si no por que hay maquinaria que no puede parar y si para se causa un mal importante”.

Señaló que la empresa se encontró durante el día haciendo negociaciones con CFE para que se reinstalara el servicio de energía eléctrica, la Canacintra estaría informando sobre el restablecimiento a la comunidad.