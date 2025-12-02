Gobernador de Coahuila viajará a CDMX, para destrabar caso AHMSA

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anunció que esta semana viajará a la Ciudad de México para sostener reuniones con autoridades del Gobierno Federal y revisar personalmente el avance del proceso de Altos Hornos de México (AHMSA), cuya incertidumbre legal y financiera mantiene en vilo a la Región Centro-Desierto.

Jiménez Salinas informó que la agenda contempla encuentros entre miércoles y jueves con integrantes del gabinete presidencial, con el objetivo de presionar por resultados concretos y acelerar los trámites que permitirían destrabar la operación de la siderúrgica.

“Esperemos que se pueda ir destrabando; el gobierno estatal tiene toda la voluntad de hacer lo que nos corresponda para que esto fluya, pero es un tema que depende del Poder Judicial del Gobierno Federal y los inversionistas”, puntualizó.

El mandatario reveló que mantiene comunicación permanente con la Federación y adelantó que el secretario del Trabajo Federal se comprometió a entregar un informe puntual este martes sobre el estado actual del procedimiento.

Aunque no descartó que la venta de AHMSA pueda concretarse en enero, admitió que el asunto es una preocupación diaria y uno de los ejes centrales de su gestión.

Además, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido dos compromisos prioritarios para la región: la reactivación de la empresa acerera y la conclusión de la carretera Saltillo–Monclova.

Sobre las recientes movilizaciones de trabajadores, Jiménez afirmó que el Gobierno del Estado acompañó a los contingentes desde su salida hasta su llegada a Saltillo, brindándoles apoyo y manteniendo comunicación constante para reiterarles que su situación no ha sido desatendida ni por el ámbito estatal ni por el federal.