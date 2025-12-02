Muerte de niña española tras cirugía dental revive caso en Saltillo; audiencia, en enero

El fallecimiento reciente de una niña de seis años en España, tras ser atendida en una clínica dental privada de Alzira, Valencia, recordó entre la comunidad saltillense un caso local ocurrido en abril pasado, cuando una menor perdió la vida tras un procedimiento odontológico.

En el caso español, la Policía Nacional registró la clínica donde fueron atendidas dos niñas, una de cuatro años, que sigue hospitalizada con evolución favorable, y la de seis, que murió poco después de recibir atención.

Las autoridades investigan una presunta sedación intravenosa para la que el establecimiento no contaba con autorización sanitaria, ya que su licencia solo permitía realizar tratamientos con anestesia local.

En Saltillo, en abril del año en curso, un procedimiento dental que incluía anestesia general derivó en un shock anafiláctico que dejó inconsciente a la paciente, una niña de cuatro años que fue trasladada de urgencia a una clínica privada al norte de la ciudad, donde se confirmó su muerte.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el procedimiento se realizó en un consultorio en la colonia República, que no contaba con quirófano ni con las condiciones necesarias para una atención segura.

Según información de la Fiscalía General del Estado, a finales de septiembre se autorizó una prórroga de cuatro meses para la investigación, por lo que se espera que en enero se realice una nueva audiencia.

Mientras tanto, la odontopediatra identificada como Juana “N” y el anestesiólogo José “N” permanecen inhabilitados tras ser vinculados a proceso en agosto por el delito de homicidio culposo.

Este no ha sido el único caso registrado en Coahuila, pues en 2014, una niña de tres años falleció también luego de recibir anestesia durante un procedimiento odontológico.