El 15% de usuarios del vuelo Saltillo-CDMX son de Nuevo León

Habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey aportan cerca del 15 por ciento del total de pasajeros de la ruta aérea entre Saltillo y Ciudad de México.

Óscar Pérez Benavides, director de servicios aeroportuarios estatales de Coahuila, expuso que la movilidad al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe es más cómoda para algunos usuarios regiomontanos.

“Tenemos gente ya del vecino estado de Nuevo León, porque a la hora de que se registran con nosotros, entregan su identificación y ahí nos hemos dado cuenta que ya gente que le queda más cómodo por el tema de la movilidad, se trasladan aquí con nosotros al Aeropuerto Plan de Guadalupe. Ahorita de los 300 pasajeros debemos de tener un 15% de gente que se viene del vecino estado”, dijo Pérez Benavides este martes a los medios de comunicación.

El funcionario aseguró que diariamente el vuelo desde la Región Sureste de Coahuila al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra entre 165 y 170 pasajeros y la misma cantidad del AIFA a Ramos Arizpe.

TIEMPO Y PRECIO SIMILAR ENTRE AMBOS AEROPUERTOS

De acuerdo a la plataforma Google Maps, una persona que viaja en automóvil particular desde el municipio de Santa Catarina, tardaría 52 minutos en llegar al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. Por su parte, tardaría 42 en llegar al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey.

La similitud se mantiene en cuanto a tarifas, pues mientras de Monterrey el vuelo sencillo más barato posible -es decir sin maleta y sin elegir asientos- al AIFA se vende en mil 217 pesos, desde Saltillo el precio es de mil 233 pesos.