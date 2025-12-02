El 15% de usuarios del vuelo Saltillo-CDMX son de Nuevo León

Saltillo
/ 2 diciembre 2025
    El 15% de usuarios del vuelo Saltillo-CDMX son de Nuevo León
    Usuarios regiomontanos eligen el Aeropuerto Internacional de Saltillo porque les resulta más cómodo en términos de movilidad. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Por el momento se descartó abrir un segundo horario de frecuencia diaria con destino a la capital del país

Habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey aportan cerca del 15 por ciento del total de pasajeros de la ruta aérea entre Saltillo y Ciudad de México.

Óscar Pérez Benavides, director de servicios aeroportuarios estatales de Coahuila, expuso que la movilidad al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe es más cómoda para algunos usuarios regiomontanos.

“Tenemos gente ya del vecino estado de Nuevo León, porque a la hora de que se registran con nosotros, entregan su identificación y ahí nos hemos dado cuenta que ya gente que le queda más cómodo por el tema de la movilidad, se trasladan aquí con nosotros al Aeropuerto Plan de Guadalupe. Ahorita de los 300 pasajeros debemos de tener un 15% de gente que se viene del vecino estado”, dijo Pérez Benavides este martes a los medios de comunicación.

El funcionario aseguró que diariamente el vuelo desde la Región Sureste de Coahuila al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra entre 165 y 170 pasajeros y la misma cantidad del AIFA a Ramos Arizpe.

TIEMPO Y PRECIO SIMILAR ENTRE AMBOS AEROPUERTOS

De acuerdo a la plataforma Google Maps, una persona que viaja en automóvil particular desde el municipio de Santa Catarina, tardaría 52 minutos en llegar al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. Por su parte, tardaría 42 en llegar al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey.

La similitud se mantiene en cuanto a tarifas, pues mientras de Monterrey el vuelo sencillo más barato posible -es decir sin maleta y sin elegir asientos- al AIFA se vende en mil 217 pesos, desde Saltillo el precio es de mil 233 pesos.

$!El vuelo Saltillo–AIFA registra entre 165 y 170 pasajeros diarios, y una cantidad similar en el sentido AIFA–Ramos Arizpe.
El vuelo Saltillo–AIFA registra entre 165 y 170 pasajeros diarios, y una cantidad similar en el sentido AIFA–Ramos Arizpe. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Una ventaja de hacerlo desde Monterrey es la variedad de horarios y aerolíneas, además de poder aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) aunque el cobro del estacionamiento en Nuevo León es de 320 pesos por día.

Aunque desde Saltillo hay un solo horario diario y el aterrizaje es exclusivamente en el AIFA, se cuenta con la ventaja del estacionamiento gratis.

SE NEGOCIAN GUADALAJARA Y HOUSTON

Asimismo expuso que tal como ya se ofertan los vuelos a Cancún para el próximo mes de marzo, se negocia la posibilidad de abrir un vuelo a la ciudad de Guadalajara y otro más a Houston.

También indicó que hasta la fecha no ha habido retrasos ni cancelaciones de los vuelos por neblina, aunque no se descarta tomando en cuenta que es un factor que padecen prácticamente todos los aeropuertos del mundo.

“Hasta ahorita por neblina no hemos tenido absolutamente ninguna cancelación, ningún retraso y esperemos que el comportamiento así nos ayude y que el horario que se escogió fue estratégico para no tener este tipo de problemas. Algún día lo vamos a tener. No estamos exentos a que el aeropuerto pueda quedar inoperativo por cuestiones climatológicas, sobre todo de Neblina de valle, que es un fenómeno natural que entra en el aeropuerto, pero bueno, tratamos de mitigarlo con los mejores horarios para poder cumplir cabalmente con las operaciones”, afirmó.

Pérez Benavides descartó que por el momento se abra otro horario de vuelo a la Ciudad de México, pues se busca por el momento consolidar el que se abrió recientemente.

“El comportamiento y la demanda que estamos teniendo hasta el momento va bien, luego no hay que caer tampoco en poner tantas frecuencias en la Ciudad de México, si no va a ser un canibalismo con una sola operación. Hay que fortalecer este primero hay que buscar que esté perfectamente fortalecido como lo está haciendo el comportamiento en este momento, y después ya buscaremos algunos otros horarios en la Ciudad de México de acuerdo a la demanda que vayamos teniendo”, dijo.

