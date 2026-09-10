Ramos Arizpe: Renuevan Plaza Huanusco para recuperar espacio de convivencia en Analco II

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: Renuevan Plaza Huanusco para recuperar espacio de convivencia en Analco II
    Tomás Gutiérrez Merino entregó la renovación de la Plaza Huanusco, en la colonia Analco II. CORTESÍA

La intervención incluyó áreas recreativas, iluminación, mobiliario urbano, vegetación y una palapa para los habitantes del sector

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una intervención que incluyó áreas recreativas, iluminación, mobiliario y vegetación, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó la renovación integral de la Plaza Huanusco, en la colonia Analco II.

Durante la entrega, el Edil de Ramos Arizpe señaló que la recuperación de espacios públicos forma parte de una estrategia que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, busca mejorar las condiciones de las colonias y recuperar sitios para la convivencia vecinal.

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“Una plaza en buenas condiciones cambia mucho más que la imagen de una colonia. Aquí conviven los vecinos, juegan nuestros niños y las familias hacen comunidad”, expresó Gutiérrez Merino.

El alcalde agregó que la intención es que los habitantes de los distintos sectores de Ramos Arizpe cuenten con espacios en condiciones adecuadas y que los recursos públicos se traduzcan en obras dentro de las colonias.

$!Vecinos de Analco II cuentan ahora con un espacio renovado para actividades recreativas y de convivencia.
Vecinos de Analco II cuentan ahora con un espacio renovado para actividades recreativas y de convivencia. CORTESÍA

LIMPIEZA, JUEGOS Y MOBILIARIO

El director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón, informó que los trabajos incluyeron limpieza y deshierbe del área, construcción de banquetas de concreto e instalación de pasto sintético.

También se colocó un juego múltiple infantil con diseño de dinosaurio, una palapa con banca de concreto y 10 bancas para los usuarios de la plaza.

A estas acciones se sumó la instalación de ocho arbotantes con su respectivo cableado y la plantación de cuatro árboles de encino, con lo que se mejoraron las condiciones de iluminación y estancia del lugar.

$!La intervención incluyó juegos infantiles, bancas, iluminación, pasto sintético y una palapa.
La intervención incluyó juegos infantiles, bancas, iluminación, pasto sintético y una palapa. CORTESÍA

García Zamarrón señaló que la intervención fue planteada para que habitantes de diferentes edades puedan utilizar la plaza para actividades recreativas y de convivencia.

VECINOS CONTARÁN CON UN ESPACIO RENOVADO

En la entrega acompañaron al alcalde el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago; el director de Comunas, Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, así como vecinos del sector.

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