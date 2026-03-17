Al ‘Plan B’ le faltó incluir aspectos como las acciones afirmativas: Consejero presidente del IEC

El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, manifestó que la nueva reforma electoral planteada como “Plan B” no representa riesgos directos para la operatividad de los órganos electorales locales, como sí ocurría en la primera propuesta. Fue este martes cuando la presidenta presentó la nueva propuesta de reforma electoral, que, entre otras cosas, plantea la reducción de regidores y síndicos en los ayuntamientos, la disminución de salarios de alto nivel en los consejos electorales locales y nacional, así como el gasto de los congresos locales.

En cuanto a la reducción de salarios que se plantea tanto para funcionarios de alto nivel de los OPLES como del INE, Óscar Rodríguez dijo que actualmente en el IEC no existen percepciones superiores a las de la presidenta de México, por lo cual este tipo de medidas no serían aplicables en el estado. Subrayó que, a diferencia de la primera propuesta de reforma electoral, en este nuevo proyecto no se contempla la reducción del gasto ejercido por los consejos electorales locales como el IEC. “Eso sí se quitó de esta reforma, pero todavía habrá que esperar si habrá una reforma de carácter secundario y ahí tendríamos que estar atentos a lo que se plantee. Aunque en este primer planteamiento quedaríamos a salvaguarda en eso”, señaló.

Tras haber participado en los foros de consulta para los insumos de la primera propuesta, Rodríguez dijo que uno de los aspectos que faltó y que se mencionó fue el de las acciones afirmativas, que requería espacios con lineamientos detallados para grupos vulnerables como la comunidad LGBTTTIQA+. “Yo diría que vienen cosas distintas en este proyecto y sí faltaron temas como el de acciones afirmativas, que no se tocó en esta reforma. Creo que es un tema que debió establecerse, pero no fue así. Ese podría haber sido un tema importante”, dijo.

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