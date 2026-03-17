Al ‘Plan B’ le faltó incluir aspectos como las acciones afirmativas: Consejero presidente del IEC

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Al ‘Plan B’ le faltó incluir aspectos como las acciones afirmativas: Consejero presidente del IEC
    Óscar Rodríguez destacó diferencias con la propuesta electoral anterior. ARCHIVO

El IEC considera que el nuevo “Plan B” no afecta la operación de los órganos electorales locales, aunque advierte omisiones en temas como acciones afirmativas

El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, manifestó que la nueva reforma electoral planteada como “Plan B” no representa riesgos directos para la operatividad de los órganos electorales locales, como sí ocurría en la primera propuesta.

Fue este martes cuando la presidenta presentó la nueva propuesta de reforma electoral, que, entre otras cosas, plantea la reducción de regidores y síndicos en los ayuntamientos, la disminución de salarios de alto nivel en los consejos electorales locales y nacional, así como el gasto de los congresos locales.

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En cuanto a la reducción de salarios que se plantea tanto para funcionarios de alto nivel de los OPLES como del INE, Óscar Rodríguez dijo que actualmente en el IEC no existen percepciones superiores a las de la presidenta de México, por lo cual este tipo de medidas no serían aplicables en el estado.

Subrayó que, a diferencia de la primera propuesta de reforma electoral, en este nuevo proyecto no se contempla la reducción del gasto ejercido por los consejos electorales locales como el IEC.

“Eso sí se quitó de esta reforma, pero todavía habrá que esperar si habrá una reforma de carácter secundario y ahí tendríamos que estar atentos a lo que se plantee. Aunque en este primer planteamiento quedaríamos a salvaguarda en eso”, señaló.

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Tras haber participado en los foros de consulta para los insumos de la primera propuesta, Rodríguez dijo que uno de los aspectos que faltó y que se mencionó fue el de las acciones afirmativas, que requería espacios con lineamientos detallados para grupos vulnerables como la comunidad LGBTTTIQA+.

“Yo diría que vienen cosas distintas en este proyecto y sí faltaron temas como el de acciones afirmativas, que no se tocó en esta reforma. Creo que es un tema que debió establecerse, pero no fue así. Ese podría haber sido un tema importante”, dijo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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