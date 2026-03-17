‘Plan B’ no pretende violar autonomía de los congresos, sino terminar con burocracia dorada: Antonio Attolini

Fue este martes cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una propuesta alterna de reforma electoral, donde, entre otras cosas, se plantea una reducción al gasto de los congresos locales.

El diputado local, Antonio Attolini Murra , hizo un llamado a las fuerzas políticas para que analicen el “Plan B”, sin utilizar discursos engañosos para la ciudadanía.

Aunque Coahuila no es una de las entidades en las que aplicaría este parámetro, toda vez que el Congreso no genera el gasto máximo establecido, el diputado Attolini defendió que el proyecto que se plantea no violenta la autonomía y únicamente pretende terminar con la “burocracia dorada”.

“No es violentar la autonomía plantear una reforma al gasto, al tamaño del presupuesto que los congresos estatales tienen. El planteamiento es qué hacen con el dinero los estados para financiar corrupción y burocracia dorada, que nada se ve reflejado en la calidad de vida de los ciudadanos. Nada más la semana pasada supimos que Emilio de Hoyos, en Acuña, gana más que la Presidenta”, dijo.

Señaló que, a diferencia de lo que se ha manifestado tras la presentación desde la oposición de Morena, la reforma no responde a tintes partidistas, pues los términos se aplicarían en general, incluso en entidades donde Morena tiene mayoría en los congresos y en el poder ejecutivo.

“Me parece que es relevante plantear algo que permita a los congresos locales ajustarse a sus realidades particulares específicas, pero sin tener discrepancias donde terminan gastando una cantidad malsana de dinero, y hablemos de congresos dominados por todas las fuerzas políticas, como el de Baja California”, expresó.