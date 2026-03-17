‘Plan B’ no pretende violar autonomía de los congresos, sino terminar con burocracia dorada: Antonio Attolini

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    ‘Plan B’ no pretende violar autonomía de los congresos, sino terminar con burocracia dorada: Antonio Attolini
    El diputado Antonio Attolini defendió que la reforma busca eliminar excesos en el gasto legislativo. REDES SOCIALES

El diputado local, Antonio Attolini Murra, hizo un llamado a las fuerzas políticas para que analicen el “Plan B”, sin utilizar discursos engañosos para la ciudadanía.

Fue este martes cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una propuesta alterna de reforma electoral, donde, entre otras cosas, se plantea una reducción al gasto de los congresos locales.

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Aunque Coahuila no es una de las entidades en las que aplicaría este parámetro, toda vez que el Congreso no genera el gasto máximo establecido, el diputado Attolini defendió que el proyecto que se plantea no violenta la autonomía y únicamente pretende terminar con la “burocracia dorada”.

“No es violentar la autonomía plantear una reforma al gasto, al tamaño del presupuesto que los congresos estatales tienen. El planteamiento es qué hacen con el dinero los estados para financiar corrupción y burocracia dorada, que nada se ve reflejado en la calidad de vida de los ciudadanos. Nada más la semana pasada supimos que Emilio de Hoyos, en Acuña, gana más que la Presidenta”, dijo.

Señaló que, a diferencia de lo que se ha manifestado tras la presentación desde la oposición de Morena, la reforma no responde a tintes partidistas, pues los términos se aplicarían en general, incluso en entidades donde Morena tiene mayoría en los congresos y en el poder ejecutivo.

“Me parece que es relevante plantear algo que permita a los congresos locales ajustarse a sus realidades particulares específicas, pero sin tener discrepancias donde terminan gastando una cantidad malsana de dinero, y hablemos de congresos dominados por todas las fuerzas políticas, como el de Baja California”, expresó.

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Aseveró que partidos como Acción Nacional están desesperados por recuperar la simpatía del electorado, pero deben empezar a sostener debates formales para aprobar reformas del calado del Plan B.

“En Coahuila se pelearon con la sombra de unos espectaculares, cual niños y niñas. Están buscando llamar la atención de cosas que ni van ni tienen sentido; yo les deseo mucha suerte. Es importante que dejen de utilizar el argumentario que les deja Marco Cortés, donde todo lo que hace Morena es Venezuela; eso ya no funciona. Yo les diría: quédense sentados y dejen que los adultos discutamos esto de forma civilizada y madura”, concluyó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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