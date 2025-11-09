Alcalde de Ramos Arizpe anuncia posible subasta tras decomisar más de 300 motocicletas

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, reveló que su administración ha retirado de circulación entre 300 y 400 motocicletas en lo que va del año. Esta acción es parte de una estrategia integral para reducir accidentes y fomentar la cultura vial en el municipio. La autoridad contempla una posible subasta para manejar los vehículos que no sean reclamados por sus dueños.

Gutiérrez Merino hizo hincapié en que muchos accidentes ocurren por el uso imprudente de menores, situación de la que responsabilizó directamente a los tutores. El munícipe considera que el vehículo ha pasado de ser un medio de transporte a un peligro latente en manos irresponsables.

“Esa es la responsabilidad de los padres, el darle un arma, porque ya aquí en Ramos Arizpe se convirtió en un arma en manos de los hijos. El problema es de que no tienen la conciencia de poder utilizar cascos ni las debidas protecciones”, advirtió el alcalde.

Otra de las causas principales para la recolección es la alteración de los escapes, lo que genera ruido excesivo y afecta la convivencia vecinal. El alcalde compartió una anécdota reciente para ilustrar la dimensión del problema que padecen los habitantes.

“Ayer estábamos viendo un juego de béisbol y a las 12:30 pasó una moto con exagerado ruido, pero sí ya tienen la indicación que ese tipo de motocicletas se van a recoger”, detalló el primer edil.

Las autoridades también mantienen una estricta revisión de la documentación, ya que las motocicletas son un medio fácil para encubrir vehículos robados. Se busca evitar que sean utilizadas de forma ilegal.

“No, no se descarta, eh. Hemos buscado, acuérdense que las motocicletas son la forma más fácil de encubrir un vehículo robado”, señaló Gutiérrez Merino sobre la facilidad con la que se pueden cambiar placas y documentos.

El alcalde mencionó que esta falta de control documental deriva en casos donde los ciudadanos son engañados al comprar vehículos sin papeles. La autoridad municipal destacó un caso reciente de un afectado:

“Es que se la compré a una persona en Reinosa y este no me ha dado los papeles, pero yo ya se la pagué... y pues bueno, los papeles no los tienen”, fue el testimonio que recibió el alcalde, evidenciando los riesgos de la compra-venta informal.

Ante la gran cantidad de vehículos acumulados, que superan las 300 unidades y “Las tenemos en bodega”, el Ayuntamiento ya evalúa una medida excepcional para liberar espacio y regularizar su destino.

“Entonces, pues vamos a lo mejor hasta hacer una subasta de motocicletas, yo creo, para poderlas ofertar y poderlas a vender”, dijo el alcalde sobre los planes futuros de la administración.

Sin embargo, el objetivo principal de la política de decomiso no es económico. El alcalde enfatizó que la finalidad no es llenar las arcas municipales, sino reeducar a la ciudadanía sobre el uso responsable de estos vehículos.

“Que la intención del municipio, la intención de mi gobierno no es hacer una cosa recaudatoria, sino al contrario hacer una cosa de educación vial”, concluyó el edil.

Finalmente, el alcalde aclaró que el proceso de recuperación es viable para los dueños, incluso si el vehículo fue manejado por un menor de edad. La multa aplica para el infractor, pero no impide que el padre o madre recupere la unidad.

“Si el menor de edad la trae manejando, paga la multa por manejar menor de edad... pero la mamá puede ir a recoger la moto. Ya, esa es ya la disposición”, explicó Tomás Gutiérrez sobre el procedimiento a seguir.