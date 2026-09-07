Alcalde de Ramos Arizpe destaca avances en tren y nuevas vías; reporta saldo blanco tras lluvias

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    Alcalde de Ramos Arizpe destaca avances en tren y nuevas vías; reporta saldo blanco tras lluvias
    Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para mejorar la movilidad regional. REDES SOCIALES

El alcalde de Ramos Arizpe destacó los beneficios que traerán las nuevas vialidades y el tren, además de reportar saldo blanco tras las lluvias y un aumento en las solicitudes ciudadanas de servicios

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, señaló la importancia de mantener la coordinación entre el Estado, el Municipio y la Federación ante el anuncio de una nueva conexión vial con Saltillo y los avances del tren.

“No nos la han dado a conocer a nosotros, pero esperemos que sea de gran ayuda, como lo va a hacer el tren, y sobre todo que haya coordinación entre el Estado, el Municipio y la Federación”, declaró, al añadir que apenas se lleva un 3 % de avance en la elaboración de planos de puentes y paraderos.

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NUEVAS VIALIDADES REDUCIRÁN ACCIDENTES

El edil destacó que la construcción de la nueva autopista hacia Monclova representará un impacto positivo en materia de seguridad para la región Sureste.

“Nos va a dar también mayor certidumbre y, sobre todo, menos accidentes. Ahorita es una de las carreteras que tenemos con más accidentes y, pues bueno, mínimo uno o dos o tres por semana estamos yendo nosotros con las ambulancias”, afirmó.

Gutiérrez identificó el tráfico entre Saltillo y Ramos Arizpe como uno de los principales retos para los gobiernos municipales.

“Un bache nos dura 20 minutos el tráfico. Un accidente, pues son dos horas, mínimo 40 minutos el tráfico, según el tipo de accidente; entonces, pues llegan tarde a sus trabajos, llegan tarde a sus hogares”, indicó.

SALDO BLANCO TRAS LLUVIAS

Sobre el impacto de las recientes precipitaciones, el presidente municipal confirmó que el saldo en el municipio ha sido positivo.

“Hasta ahorita tenemos saldo blanco, no tuvimos ni accidente, no tuvimos nada. Esperemos que así sigamos”, expuso, al tiempo que solicitó la comprensión ciudadana debido a la aparición de baches en la carpeta asfáltica.

USO DEL CHAT BOT

El alcalde exhortó a la población a hacer uso de los canales digitales para canalizar las demandas de servicios básicos.

“Estábamos manejando alrededor de 40 diarios entre varias secciones. Ahorita ya subió el doble, ahorita tenemos como 60, 65 diarios de luminarias, de baches, este, drenajes tapados, que es lo que más pasa cuando se genera lluvia”, detalló.

En el ámbito educativo y de gestión pública, el edil refirió un avance constante acorde con el cierre de la administración.

“Llevamos aproximadamente un 60, 70 % de avance, 65, y pues va como lo hemos programado”, precisó sobre la atención a las escuelas, agregando que en los compromisos de campaña se cuenta con casi un 85 % de cumplimiento.

AFECTARÁ A TRABAJADORES PASE TURÍSTICO EN NL

Finalmente, al ser cuestionado sobre la implementación del pase turístico en Monterrey, anticipó repercusiones laborales para los habitantes de la zona.

“Nos va a afectar mucho porque gran parte vienen todos los días a trabajar o van todos los días a trabajar personas de aquí a Monterrey. Entonces, sí le va a causar un poquito de problema”, concluyó.

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Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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