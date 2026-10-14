destaca potencial económico del Festival del Rodeo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    destaca potencial económico del Festival del Rodeo
    Del 15 al 18 de octubre se realizará el Festival del Rodeo 2026, con expectativas de atraer visitantes y generar movimiento económico en la región. VANGUARDIA

Restaurantes, hoteles, comercios y prestadores de servicios esperan beneficiarse de la afluencia prevista del 15 al 18 de octubre

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Festival del Rodeo 2026, que se realizará en Saltillo del 15 al 18 de octubre, representa una oportunidad para impulsar la actividad turística y comercial de la Región Sureste de Coahuila, ante la expectativa de recibir visitantes de distintos puntos del País y del extranjero.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que este tipo de acontecimientos contribuyen a ampliar la oferta turística del Estado y a generar movimiento económico en sectores vinculados con la atención a visitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/correo-real-lleva-la-mariposa-monarca-al-aniversario-de-la-sierra-de-zapaliname-en-saltillo-PA24068968

De acuerdo con el Edil, la afluencia prevista durante los cuatro días del festival podría beneficiar a hoteles, restaurantes, gasolineras, comercios, transportistas y prestadores de servicios de Saltillo, Ramos Arizpe y otros municipios de la región.

Gutiérrez Merino sostuvo que los eventos de gran convocatoria complementan las estrategias estatales de promoción turística y desarrollo económico, impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Indicó que Coahuila cuenta con atractivos que van más allá de su actividad industrial y que las tradiciones, la cultura y la capacidad para recibir visitantes representan elementos para ampliar su presencia como destino turístico.

TRADICIONES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

El Alcalde destacó que el Festival del Rodeo también representa un espacio para promover las tradiciones de Coahuila y fortalecer la identidad regional, al tiempo que abre oportunidades para los negocios y las familias que dependen de las actividades comerciales y de servicios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detona-rodeo-saltillo-80-de-ocupacion-hotelera-y-ventas-en-tiendas-de-articulos-vaqueros-AP24095173

Añadió que los beneficios de este tipo de encuentros no se limitan a los espectáculos, pues la llegada de visitantes puede incrementar el consumo y favorecer a distintos sectores productivos.

Sin embargo, la derrama económica dependerá de la cantidad de asistentes y de sus niveles de consumo durante el desarrollo del festival.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el Festival del Rodeo 2026 puede impulsar la actividad turística y comercial de la Región Sureste de Coahuila.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el Festival del Rodeo 2026 puede impulsar la actividad turística y comercial de la Región Sureste de Coahuila. CORTESÍA

El Edil reiteró que Ramos Arizpe mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado y otros municipios para participar en las estrategias de promoción turística y aprovechar los eventos regionales como una vía para generar oportunidades económicas.

El Festival del Rodeo 2026 se desarrollará del jueves 15 al domingo 18 de octubre, periodo en el que se espera la llegada de visitantes a la Región Sureste de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Rodeo
Turismo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mismo trato

El mismo trato
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
La incertidumbre sigue rondando sobre AHMSA al no haber una oficialización de las autoridades de que se haya realizado el depósito de 56 mdd para seguir con el proceso de compra.

Afirma CIESA depositar garantía para comprar AHMSA; no hay confirmación del juzgado
El Gobernador destaca el potencial del evento Rodeo Saltillo y el proyecto Expo Coahuila.

¿Una Feria de San Marcos en Saltillo? Manolo Jiménez ve potencial en Expo Coahuila
Conoce los detalles de los estacionamientos y del transporte al Rodeo Saltillo

Conoce los detalles de los estacionamientos y del transporte al Rodeo Saltillo
true

Riquelme: el peso de la experiencia

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido específicamente que los barcos que apaguen sus transpondedores serán objeto de ataques por supuesto “contrabando ilegal de petróleo” a lo largo del estrecho.

Los barcos del estrecho de Ormuz sufren los peores ataques de la guerra de Irán
El papa León XIV llega a la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el martes 13 de octubre de 2026, para una operación programada en el pulmón.

El papa León está recuperándose y ya come tras cirugía por cáncer, dicen sus médicos