destaca potencial económico del Festival del Rodeo

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Festival del Rodeo 2026, que se realizará en Saltillo del 15 al 18 de octubre, representa una oportunidad para impulsar la actividad turística y comercial de la Región Sureste de Coahuila, ante la expectativa de recibir visitantes de distintos puntos del País y del extranjero. El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que este tipo de acontecimientos contribuyen a ampliar la oferta turística del Estado y a generar movimiento económico en sectores vinculados con la atención a visitantes.

De acuerdo con el Edil, la afluencia prevista durante los cuatro días del festival podría beneficiar a hoteles, restaurantes, gasolineras, comercios, transportistas y prestadores de servicios de Saltillo, Ramos Arizpe y otros municipios de la región. Gutiérrez Merino sostuvo que los eventos de gran convocatoria complementan las estrategias estatales de promoción turística y desarrollo económico, impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Indicó que Coahuila cuenta con atractivos que van más allá de su actividad industrial y que las tradiciones, la cultura y la capacidad para recibir visitantes representan elementos para ampliar su presencia como destino turístico. TRADICIONES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA El Alcalde destacó que el Festival del Rodeo también representa un espacio para promover las tradiciones de Coahuila y fortalecer la identidad regional, al tiempo que abre oportunidades para los negocios y las familias que dependen de las actividades comerciales y de servicios.

Añadió que los beneficios de este tipo de encuentros no se limitan a los espectáculos, pues la llegada de visitantes puede incrementar el consumo y favorecer a distintos sectores productivos. Sin embargo, la derrama económica dependerá de la cantidad de asistentes y de sus niveles de consumo durante el desarrollo del festival.

El Edil reiteró que Ramos Arizpe mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado y otros municipios para participar en las estrategias de promoción turística y aprovechar los eventos regionales como una vía para generar oportunidades económicas. El Festival del Rodeo 2026 se desarrollará del jueves 15 al domingo 18 de octubre, periodo en el que se espera la llegada de visitantes a la Región Sureste de Coahuila.

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