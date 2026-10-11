Correo Real lleva la mariposa monarca al aniversario de la Sierra de Zapalinamé en Saltillo

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    Correo Real lleva la mariposa monarca al aniversario de la Sierra de Zapalinamé en Saltillo
    Correo Real compartió información sobre la conservación de la mariposa monarca. Las plantas nativas y las Abuelitas Monarca estuvieron presentes en el espacio de la organización. CORTESÍA

La organización compartió información sobre la mariposa y presentó plantas nativas y productos de su programa

La conservación de la mariposa monarca se sumó a los sabores y tradiciones de Zapalinamé durante el Día de Campo con Sabor a Sierra, encuentro realizado este fin de semana en el Cañón de San Lorenzo, de Saltillo, Coahuila, como parte de los festejos por los 30 años de protección de esta serranía.

La jornada del sábado 10 de octubre reunió actividades ambientales, gastronomía y convivencia en un espacio vinculado con los esfuerzos ciudadanos para preservar el patrimonio natural de Saltillo. El programa incluyó recorridos guiados, la tradicional danza del oso y el concurso “La gordita más buena de la sierra”.

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Correo Real participó con un espacio dedicado a difundir su trabajo por la conservación de la mariposa monarca. Sus integrantes compartieron información sobre la especie y acercaron a los visitantes a las actividades del programa.

También presentaron plantas nativas, productos de su línea Abuelitas Monarca y artículos oficiales de la organización. La participación permitió incorporar la protección de esta mariposa a una celebración centrada en la naturaleza y las comunidades de la sierra.

El aniversario recuerda el decreto publicado el 15 de octubre de 1996, mediante el cual Zapalinamé fue declarada área natural protegida. Actualmente, la reserva estatal comprende aproximadamente 25 mil 768 hectáreas, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

Su importancia va más allá del paisaje. La dependencia identifica la serranía como un ecosistema prioritario para la recarga de agua, la biodiversidad y el patrimonio natural de Saltillo, funciones que dan sentido a las acciones de conservación.

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Los festejos forman parte de un programa que se extiende del 9 al 22 de octubre. Para la última fecha se anunció un conversatorio sobre el significado de Zapalinamé y los retos de su protección, con la participación prevista de autoridades.

La conmemoración coincide además con los 50 años de la primera reunión que sentó las bases para la creación de Profauna.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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