Alcalde de Ramos Arizpe participa en Asamblea Nacional de Seguridad Pública Municipal

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino participó en la Primera Asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un encuentro que reunió a representantes de 64 municipios del país, incluidos Ramos Arizpe y Saltillo como delegación de Coahuila.

Durante la sesión, los asistentes abordaron temas relacionados con lineamientos, reglamentos y estrategias en materia de seguridad, destacando la importancia de consolidar un frente común entre municipios para fortalecer la labor de la seguridad pública local, considerada la primera instancia de atención para la ciudadanía.

Asimismo, se subrayó que una coordinación efectiva entre policías municipales, el Ejército Mexicano y fuerzas federales permite una respuesta más rápida ante situaciones emergentes, reduciendo riesgos y mejorando la capacidad operativa en el territorio.

El alcalde Gutiérrez Merino señaló que Ramos Arizpe trabaja de manera permanente en mesas de coordinación municipales, estatales y regionales, y que ahora el municipio se sumará también a una mesa de trabajo federal, encabezada por García Harfuch. Con ello, dijo, se busca ampliar la visión estratégica y reforzar acciones conjuntas que garanticen la seguridad y tranquilidad de las familias.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Destacó además el compromiso del municipio con el fortalecimiento institucional, la operación del Centro de Control y Comando C2, la capacitación continua de los cuerpos policiales y la implementación de estrategias alineadas con el modelo de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo enfoque —dijo— ha dado resultados sólidos en prevención, reacción inmediata y proximidad ciudadana.

“Con estas acciones seguimos trabajando con la seguridad de Coahuila para mantenerlo como lo está haciendo nuestro amigo el gobernador: como uno de los estados más seguros del país, atrayendo inversiones, empresas e industria internacional, elevando la calidad de vida y el desarrollo social; todas las bondades que permite tener seguridad”, expresó Gutiérrez Merino.

La participación de Ramos Arizpe en esta mesa nacional reafirma la visión de un municipio que coordina esfuerzos con los tres órdenes de gobierno.

El encuentro permitió fortalecer estrategias comunes, compartir experiencias exitosas y afianzar una ruta de colaboración que contribuye a que Coahuila se mantenga entre las entidades con mejores indicadores de seguridad en México.