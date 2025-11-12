Alcalde de Ramos Arizpe pide a la ciudadanía mantenerse alerta durante el Buen Fin

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, exhortó a la población a mantenerse atenta durante el Buen Fin, especialmente ante prácticas de engaño y fraudes que suelen presentarse en esta temporada. Señaló que continúan operando grupos dedicados a estafar mediante juegos de azar improvisados, montachoques y falsas promociones.

“No se dejen engañar, es un tema muy delicado. Siguen las farderas, siguen las personas que engañan y también quienes traen ahí los montachoques o las bolitas”, comentó. Recordó que durante un periodo vacacional pasado detectaron a personas que ofrecían supuestos sorteos con los que pedían dinero de manera escalonada hasta despojar a las víctimas de cantidades mayores. “Al rato te quitaban los mil y nunca ganabas nada”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Vecinos agradecen apertura de nueva clínica popular en Ramos Arizpe

Gutiérrez informó que el municipio trabajará en coordinación con proyectos estatales para reforzar la vigilancia en zonas con mayor movimiento, como instituciones bancarias y centros comerciales, a fin de prevenir robos, estafas y fraudes con tarjetas. Destacó que las cámaras de monitoreo serán clave.“Estas personas tardan menos de un minuto en desaparecer. Me tocó a mí: en lo que hice la llamada y llegó el oficial, ya habían desaparecido”, agregó.

El alcalde pidió a la población verificar la autenticidad de las ofertas y evitar entregar dinero en esquemas improvisados. “De repente son ofertas que no son ofertas, nomás es el puro flachazo. Cuiden eso para que les rinda su dinero, su aguinaldo y sobre todo las fiestas que vienen”, añadió.

Gutiérrez reiteró el llamado a realizar compras con precaución y a proteger el dinero en todo momento, tanto en bancos como en comercios del municipio.