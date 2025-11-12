Alcalde de Ramos Arizpe pide a la ciudadanía mantenerse alerta durante el Buen Fin

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Alcalde de Ramos Arizpe pide a la ciudadanía mantenerse alerta durante el Buen Fin
    Tomás Gutiérrez advirtió sobre la operación de grupos delictivos que realizan estafas mediante juegos de azar, montachoques y falsas promociones. FOTO: CORTESÍA

El municipio reforzará la vigilancia en zonas bancarias y comerciales, y llamó a evitar transacciones improvisadas o esquemas que impliquen entregar dinero en la vía pública.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, exhortó a la población a mantenerse atenta durante el Buen Fin, especialmente ante prácticas de engaño y fraudes que suelen presentarse en esta temporada. Señaló que continúan operando grupos dedicados a estafar mediante juegos de azar improvisados, montachoques y falsas promociones.

“No se dejen engañar, es un tema muy delicado. Siguen las farderas, siguen las personas que engañan y también quienes traen ahí los montachoques o las bolitas”, comentó. Recordó que durante un periodo vacacional pasado detectaron a personas que ofrecían supuestos sorteos con los que pedían dinero de manera escalonada hasta despojar a las víctimas de cantidades mayores. “Al rato te quitaban los mil y nunca ganabas nada”, afirmó.

Gutiérrez informó que el municipio trabajará en coordinación con proyectos estatales para reforzar la vigilancia en zonas con mayor movimiento, como instituciones bancarias y centros comerciales, a fin de prevenir robos, estafas y fraudes con tarjetas. Destacó que las cámaras de monitoreo serán clave.“Estas personas tardan menos de un minuto en desaparecer. Me tocó a mí: en lo que hice la llamada y llegó el oficial, ya habían desaparecido”, agregó.

El alcalde pidió a la población verificar la autenticidad de las ofertas y evitar entregar dinero en esquemas improvisados. “De repente son ofertas que no son ofertas, nomás es el puro flachazo. Cuiden eso para que les rinda su dinero, su aguinaldo y sobre todo las fiestas que vienen”, añadió.

Gutiérrez reiteró el llamado a realizar compras con precaución y a proteger el dinero en todo momento, tanto en bancos como en comercios del municipio.

Temas


Seguridad
El Buen fin
operativos

Localizaciones


Ramos Arizpe

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

