Alcalde de Ramos Arizpe refrenda coordinación con Ejército y gobiernos para fortalecer seguridad

Durante la toma de protesta del General de Brigada E.M. Jorge González Gálvez como comandante de la Sexta Zona Militar, realizada en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, el edil acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a sus homólogos de Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino , refrendó la disposición del Gobierno Municipal para mantener una coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno y poner a disposición sus capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia para fortalecer las acciones de seguridad en la Región Sureste y en Coahuila.

Gutiérrez Merino destacó que Ramos Arizpe mantiene una participación activa con el Ejército Mexicano dentro del esquema estatal de coordinación en materia de seguridad pública, mediante sus unidades operativas, infraestructura tecnológica y las capacidades de inteligencia y videovigilancia del C2.

“Refrendamos al general Jorge González Gálvez toda la disposición institucional de Ramos Arizpe para continuar trabajando de manera coordinada. Ponemos a disposición nuestras capacidades operativas y tecnológicas, así como la información que genera nuestro C2, porque la seguridad de nuestra región requiere comunicación y colaboración permanente entre todas las instituciones”, expresó.

El alcalde señaló que esta colaboración forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones responsables de la seguridad y procuración de justicia.

Asimismo, destacó que la dinámica metropolitana, industrial y económica de la Región Sureste demanda mantener mecanismos permanentes para compartir información y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones.

En este sentido, señaló que la infraestructura tecnológica y de videovigilancia representa una herramienta para apoyar las labores de prevención y atención de situaciones que puedan afectar la seguridad de la población.