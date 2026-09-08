Alcalde de Ramos Arizpe refrenda coordinación con Ejército y gobiernos para fortalecer seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Alcalde de Ramos Arizpe refrenda coordinación con Ejército y gobiernos para fortalecer seguridad
    La estrategia estatal contempla la colaboración entre municipios, Gobierno estatal, Ejército, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad. CORTESÍA

Tomás Gutiérrez Merino ofreció las capacidades operativas y tecnológicas del municipio para apoyar las acciones de seguridad

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, refrendó la disposición del Gobierno Municipal para mantener una coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno y poner a disposición sus capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia para fortalecer las acciones de seguridad en la Región Sureste y en Coahuila.

Durante la toma de protesta del General de Brigada E.M. Jorge González Gálvez como comandante de la Sexta Zona Militar, realizada en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, el edil acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a sus homólogos de Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avanza-construccion-de-centro-de-rehabilitacion-para-adicciones-en-ramos-arizpe-AD23317564

Gutiérrez Merino destacó que Ramos Arizpe mantiene una participación activa con el Ejército Mexicano dentro del esquema estatal de coordinación en materia de seguridad pública, mediante sus unidades operativas, infraestructura tecnológica y las capacidades de inteligencia y videovigilancia del C2.

“Refrendamos al general Jorge González Gálvez toda la disposición institucional de Ramos Arizpe para continuar trabajando de manera coordinada. Ponemos a disposición nuestras capacidades operativas y tecnológicas, así como la información que genera nuestro C2, porque la seguridad de nuestra región requiere comunicación y colaboración permanente entre todas las instituciones”, expresó.

El alcalde señaló que esta colaboración forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones responsables de la seguridad y procuración de justicia.

Asimismo, destacó que la dinámica metropolitana, industrial y económica de la Región Sureste demanda mantener mecanismos permanentes para compartir información y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones.

En este sentido, señaló que la infraestructura tecnológica y de videovigilancia representa una herramienta para apoyar las labores de prevención y atención de situaciones que puedan afectar la seguridad de la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lleva-policia-de-ramos-arizpe-platicas-de-prevencion-a-empresas-FD23317651

De acuerdo con el planteamiento expuesto durante el encuentro, Ramos Arizpe y Saltillo se mantienen como referentes nacionales en materia de seguridad, resultado, entre otros factores, de la coordinación entre instituciones y de las inversiones realizadas en infraestructura, tecnología y equipamiento.

Gutiérrez Merino reiteró que el municipio continuará haciendo equipo con las autoridades estatales y federales para preservar las condiciones de seguridad en la Región Sureste y contribuir a las acciones que se desarrollan en el estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
militares

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otros que están desaparecidos

Otros que están desaparecidos
true

Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila
true

POLITICÓN: Amparo a Tania Flores provoca la caída de dos jueces en Hidalgo
El mandatario coahuilense destacó el constante flujo laboral, comercial e industrial entre Coahuila y Nuevo León.

Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila
La vialidad donde falleció Isaí carece actualmente de alumbrado público; fue pavimentada recientemente.

Sus planes de boda quedaron truncados; choca contra poste y muere, en Arteaga Coahuila
El coahuilense Sebastián García realizó este martes su primer entrenamiento en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo.

Arqueros ya entrenan en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo
La expansión de la alianza ocurre, además, mientras disminuye la confianza de los australianos en Estados Unidos.

EU ahora tiene acceso a más de la mitad de las bases militares de Australia
Manifestantes sostienen una pancarta frente al Ministerio de Economía para exigir medidas gubernamentales ante la crisis de endeudamiento de los hogares en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026.

Jóvenes endeudados y sin trabajo se organizan ante plan económico de Milei en Argentina