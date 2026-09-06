Lleva Policía de Ramos Arizpe pláticas de prevención a empresas

RAMOS ARIZPE, COAH.- La seguridad también se construye mediante la prevención y la información, por lo que el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones permanentes de Proximidad Social dirigidas a distintos sectores de la población, principalmente en escuelas y centros de trabajo. Como parte de las actividades realizadas durante la última semana, elementos de la Policía Municipal impartieron una plática sobre prevención de accidentes a 40 trabajadores de la empresa Linamar, con el objetivo de generar conciencia sobre conductas que contribuyen a disminuir riesgos dentro y fuera del entorno laboral.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las labores de la corporación municipal no se limitan a responder ante emergencias o realizar operativos, sino que también contemplan mantener un contacto directo con la ciudadanía para identificar y prevenir situaciones de riesgo.

“Una buena estrategia de seguridad también consiste en evitar que las cosas sucedan. Queremos una Policía cercana, que pueda entrar a una colonia, una escuela o una empresa para compartir información y generar conciencia. Prevenir un accidente también significa proteger a una familia”, expresó. La actividad desarrollada en Linamar forma parte del trabajo permanente de la Unidad de Proximidad Social, cuyos elementos realizan visitas a empresas e instituciones educativas de Ramos Arizpe para llevar a cabo pláticas, dinámicas y actividades relacionadas con distintos temas de prevención y seguridad.

A través de estas acciones, la administración municipal busca fortalecer la cultura de la prevención entre trabajadores, estudiantes y familias, además de promover una relación más cercana entre la Policía Municipal y la comunidad. El Gobierno de Ramos Arizpe destacó que mantener informada a la población y fomentar conductas preventivas son herramientas fundamentales para reducir riesgos y contribuir a construir entornos más seguros para las familias.