Lleva Policía de Ramos Arizpe pláticas de prevención a empresas

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    Lleva Policía de Ramos Arizpe pláticas de prevención a empresas
    La capacitación busca generar conciencia sobre conductas de riesgo dentro y fuera del entorno laboral. CORTESÍA

La Policía Municipal lleva actividades preventivas a escuelas y empresas de distintos sectores

RAMOS ARIZPE, COAH.- La seguridad también se construye mediante la prevención y la información, por lo que el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones permanentes de Proximidad Social dirigidas a distintos sectores de la población, principalmente en escuelas y centros de trabajo.

Como parte de las actividades realizadas durante la última semana, elementos de la Policía Municipal impartieron una plática sobre prevención de accidentes a 40 trabajadores de la empresa Linamar, con el objetivo de generar conciencia sobre conductas que contribuyen a disminuir riesgos dentro y fuera del entorno laboral.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las labores de la corporación municipal no se limitan a responder ante emergencias o realizar operativos, sino que también contemplan mantener un contacto directo con la ciudadanía para identificar y prevenir situaciones de riesgo.

$!La Policía Municipal busca mantener contacto directo con la ciudadanía para prevenir situaciones de riesgo.
La Policía Municipal busca mantener contacto directo con la ciudadanía para prevenir situaciones de riesgo. CORTESÍA

“Una buena estrategia de seguridad también consiste en evitar que las cosas sucedan. Queremos una Policía cercana, que pueda entrar a una colonia, una escuela o una empresa para compartir información y generar conciencia. Prevenir un accidente también significa proteger a una familia”, expresó.

La actividad desarrollada en Linamar forma parte del trabajo permanente de la Unidad de Proximidad Social, cuyos elementos realizan visitas a empresas e instituciones educativas de Ramos Arizpe para llevar a cabo pláticas, dinámicas y actividades relacionadas con distintos temas de prevención y seguridad.

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A través de estas acciones, la administración municipal busca fortalecer la cultura de la prevención entre trabajadores, estudiantes y familias, además de promover una relación más cercana entre la Policía Municipal y la comunidad.

El Gobierno de Ramos Arizpe destacó que mantener informada a la población y fomentar conductas preventivas son herramientas fundamentales para reducir riesgos y contribuir a construir entornos más seguros para las familias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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