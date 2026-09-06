Avanza construcción de Centro de Rehabilitación para Adicciones en Ramos Arizpe

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    Avanza construcción de Centro de Rehabilitación para Adicciones en Ramos Arizpe
    El centro tendrá capacidad para cerca de 80 personas que voluntariamente decidan iniciar un proceso de rehabilitación. CORTESÍA

El inmueble se construye en la colonia Escorial y contará con aproximadamente 700 metros cuadrados

RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción del Centro de Rehabilitación para Adicciones de Ramos Arizpe continúa de acuerdo con lo programado y avanza hacia la consolidación de un espacio especializado para atender a personas que decidan iniciar voluntariamente un proceso de recuperación.

El inmueble, ubicado en la colonia Escorial, contará con aproximadamente 700 metros cuadrados de construcción y tendrá capacidad para atender a cerca de 80 personas, quienes podrán acceder a un proceso de rehabilitación en instalaciones diseñadas para favorecer su recuperación.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el avance de la obra representa un paso importante para que el municipio cuente con un espacio especializado para atender un problema que no solamente afecta a quienes enfrentan una adicción, sino también a sus familias.

“Una adicción nunca afecta solamente a una persona. Detrás hay padres, hijos, parejas y familias enteras que también viven sus consecuencias. Por eso estamos construyendo un lugar que permita acompañar de manera profesional a quien tome la decisión de recuperar su vida y, con ello, darle también una nueva oportunidad a su familia”, expresó.

El presidente municipal destacó que el proyecto forma parte de las acciones impulsadas por su administración, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la prevención, la atención social y las condiciones de tranquilidad en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el proyecto, el centro contará con 10 dormitorios, cada uno con capacidad para seis o siete usuarios, además de sanitarios, regaderas y vestidores.

$!El proyecto busca atender las adicciones y sus efectos en las familias, no solamente a quienes enfrentan el problema.
El proyecto busca atender las adicciones y sus efectos en las familias, no solamente a quienes enfrentan el problema. CORTESÍA

Las instalaciones también incluirán comedor, cocina y alacena, así como enfermería, lavandería y oficinas administrativas para atender las necesidades de quienes ingresen al centro.

Sin embargo, el espacio no estará destinado únicamente al alojamiento, ya que contempla áreas enfocadas en el desarrollo de actividades durante el proceso de rehabilitación.

Entre ellas se encuentran aulas para clases, talleres ocupacionales y una cancha al aire libre para actividades deportivas y recreativas, con la intención de generar condiciones adecuadas para quienes permanezcan en el lugar.

Gutiérrez Merino destacó que la infraestructura fue diseñada para ofrecer instalaciones dignas y funcionales, pero también para que los usuarios puedan desarrollar diferentes actividades durante su estancia.

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“Queremos que quien entre por esa puerta encuentre herramientas para volver a salir adelante. No se trata solamente de alejar a una persona de una adicción durante un tiempo, sino de ayudarle a recuperar hábitos, capacidades y confianza para que pueda regresar con mejores condiciones a su familia y a su comunidad”, finalizó el alcalde.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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