Alcaldesa de Arteaga: reducen hasta 50 por ciento tiempos de atención de accidentes en Los Chorros

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    Alcaldesa de Arteaga: reducen hasta 50 por ciento tiempos de atención de accidentes en Los Chorros
    La edil destacó la coordinación con autoridades federales y estatales para agilizar la vialidad y prevenir accidentes en la carretera 57. SERGIO SOTO

Ana Karen Sánchez Flores destacó que los percances viales pasaron de bloquear la carretera por 12 horas a resolverse en un lapso de cuatro a seis horas, gracias a la coordinación interinstitucional

ARTEAGA, COAH.- Los tiempos de atención de accidentes en el tramo de Los Chorros de la carretera federal 57 se han reducido alrededor de 50 por ciento mediante la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, informó Ana Karen Sánchez Flores, alcaldesa de Arteaga.

La edil explicó que anteriormente algunos percances de grandes dimensiones podían requerir hasta 12 horas para realizar las maniobras necesarias, mientras que actualmente accidentes que involucran vehículos de carga han logrado resolverse en períodos de entre cuatro y seis horas. “Estamos hablando de una reducción del 50 por ciento en tiempo”, señaló.

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La reducción forma parte de los trabajos de coordinación establecidos entre diferentes corporaciones para atender uno de los tramos más conflictivos de la carretera 57. Desde meses atrás autoridades habían establecido mecanismos para agilizar la atención y liberación de la vialidad.

REFUERZAN PRESENCIA EN PUNTOS CONFLICTIVOS

Sánchez Flores explicó que el Municipio participa en mesas de trabajo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional, autoridades estatales, Seguridad Pública y Protección Civil para establecer medidas preventivas. Actualmente se mantiene presencia de corporaciones de seguridad en diferentes puntos identificados como de mayor riesgo, entre ellos el kilómetro 235.

La alcaldesa señaló que en esa zona participan elementos estatales y municipales para buscar que los conductores reduzcan la velocidad y disminuir el riesgo de accidentes.

El Municipio de Arteaga ya había reforzado durante este año las acciones preventivas en Los Chorros mediante coordinación con autoridades estatales y federales, incluyendo puntos de vigilancia en el tramo.

Entre las medidas que actualmente se analizan se encuentran nueva señalización, reductores de velocidad y otras intervenciones que podrían implementarse próximamente.

Sánchez Flores aclaró que el Municipio no tiene facultades directas sobre la carretera por tratarse de un tramo federal, pero participa en los operativos debido a que las corporaciones de Arteaga frecuentemente se encuentran entre las primeras en responder cuando ocurre un accidente.

$!Las autoridades buscan reforzar la señalización y los operativos preventivos en esta vía clave para el transporte nacional hacia la frontera.
Las autoridades buscan reforzar la señalización y los operativos preventivos en esta vía clave para el transporte nacional hacia la frontera. OMAR SAUCEDO

“Nos interesa mucho, mayormente porque más de la mitad de mi población pasa justo por la 57 para llegar a la cabecera municipal”, explicó.

BUSCAN REDUCIR AÚN MÁS LOS CIERRES

La alcaldesa reconoció que, pese a la reducción registrada, mantener parcialmente o totalmente cerrada la carretera durante cuatro o seis horas todavía representa una afectación importante. Por ello, la mesa interinstitucional trabaja en nuevas estrategias para disminuir todavía más los tiempos de maniobra y reapertura después de un accidente.

La estrategia coincide con el protocolo recientemente revisado por la Mesa de Seguridad de Coahuila, que contempla coordinación inmediata entre autoridades federales, estatales y municipales, así como acciones de infraestructura, señalización e iluminación para reducir tanto los accidentes como los cierres prolongados.

Sánchez Flores destacó la importancia de agilizar la circulación debido a que la carretera 57 constituye una vía estratégica para el transporte entre distintas regiones del país y hacia la frontera con Estados Unidos.

PREPARAN OPERATIVOS PARA TEMPORADA INVERNAL

La alcaldesa adelantó que la llegada de la temporada invernal representa otro reto para la seguridad vial debido a condiciones como frío, lluvia y neblina. Ante este escenario, señaló que entre las alternativas planteadas se encuentran los llamados “operativos carrusel”, mediante los cuales se busca controlar la velocidad de los vehículos en determinados puntos de la carretera.

Estas acciones se sumarían a la vigilancia permanente, señalización y coordinación de los cuerpos de emergencia para tratar de prevenir accidentes durante los meses en los que las condiciones climatológicas pueden complicar la circulación. Sánchez Flores señaló que las autoridades continuarán trabajando de manera conjunta mientras se analizan soluciones adicionales para el tramo carretero.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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