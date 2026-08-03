Alcaldesa de Frontera, Coahuila, anuncia mayor apoyo en salud mental ante casos recientes de suicidios

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reconoció que la salud mental representa uno de los retos más importantes que enfrenta actualmente el municipio, por lo que aseguró que se redoblarán los esfuerzos para detectar oportunamente a personas en crisis y brindarles apoyo profesional.

FRONTERA, COAH.- Los recientes intentos de suicidio registrados en Frontera encendieron las alertas de las autoridades municipales, que anunciaron el fortalecimiento de las acciones de prevención y atención en salud mental para evitar que más personas pierdan la vida.

“Sabemos que la salud mental es algo muy importante y algo que tenemos que empezar a trabajar mucho más. Vamos a sumar esfuerzos para reforzar la prevención y, sobre todo, la atención”, expresó.

La edil señaló que, desde su perspectiva, el impacto de las redes sociales también influye en el estado emocional de muchas personas, ya que suelen mostrar únicamente momentos positivos, generando comparaciones que pueden agravar sentimientos de tristeza o depresión.

“Necesitamos aceptarnos y amarnos nosotros mismos para tener paz y tranquilidad. En redes sociales casi nunca vemos la realidad de las personas y eso también afecta”, comentó.

Pérez Cantú hizo un llamado a la ciudadanía para no ignorar las señales de depresión en familiares, amigos o vecinos y reportarlas de inmediato al Ayuntamiento, con el fin de intervenir antes de que la situación escale.

“Si alguien sabe de una persona que esté pasando por esta problemática, avísenos. Queremos acercarnos, platicar con ellos y buscar la manera de ayudarlos”, señaló.

Explicó que el tratamiento psicológico y, cuando es necesario, la atención psiquiátrica son fundamentales para quienes atraviesan una crisis emocional, además del respaldo de la familia.