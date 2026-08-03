Alcaldesa de Frontera, Coahuila, anuncia mayor apoyo en salud mental ante casos recientes de suicidios

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    Alcaldesa de Frontera, Coahuila, anuncia mayor apoyo en salud mental ante casos recientes de suicidios
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reconoció que la salud mental es uno de los principales retos que enfrenta el municipio.

El Ayuntamiento buscará fortalecer la detección oportuna de personas en crisis para brindarles apoyo profesional

FRONTERA, COAH.- Los recientes intentos de suicidio registrados en Frontera encendieron las alertas de las autoridades municipales, que anunciaron el fortalecimiento de las acciones de prevención y atención en salud mental para evitar que más personas pierdan la vida.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reconoció que la salud mental representa uno de los retos más importantes que enfrenta actualmente el municipio, por lo que aseguró que se redoblarán los esfuerzos para detectar oportunamente a personas en crisis y brindarles apoyo profesional.

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“Sabemos que la salud mental es algo muy importante y algo que tenemos que empezar a trabajar mucho más. Vamos a sumar esfuerzos para reforzar la prevención y, sobre todo, la atención”, expresó.

La edil señaló que, desde su perspectiva, el impacto de las redes sociales también influye en el estado emocional de muchas personas, ya que suelen mostrar únicamente momentos positivos, generando comparaciones que pueden agravar sentimientos de tristeza o depresión.

“Necesitamos aceptarnos y amarnos nosotros mismos para tener paz y tranquilidad. En redes sociales casi nunca vemos la realidad de las personas y eso también afecta”, comentó.

Pérez Cantú hizo un llamado a la ciudadanía para no ignorar las señales de depresión en familiares, amigos o vecinos y reportarlas de inmediato al Ayuntamiento, con el fin de intervenir antes de que la situación escale.

“Si alguien sabe de una persona que esté pasando por esta problemática, avísenos. Queremos acercarnos, platicar con ellos y buscar la manera de ayudarlos”, señaló.

Explicó que el tratamiento psicológico y, cuando es necesario, la atención psiquiátrica son fundamentales para quienes atraviesan una crisis emocional, además del respaldo de la familia.

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Para ello, el municipio mantiene disponible las 24 horas la línea de Atención Ciudadana 866-100-5929, donde los reportes son atendidos con confidencialidad para canalizar cada caso con las instancias correspondientes.

La alcaldesa afirmó que el Gobierno Municipal trabaja de la mano con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y el DIF Coahuila, aunque reconoció que será necesario intensificar las acciones de prevención ante una problemática que ha comenzado a generar mayor preocupación entre la población.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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