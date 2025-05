Alcaldesa de General Cepeda pone en riesgo el 50% del suministro de agua, denuncia empresario

El empresario Héctor Horacio Dávila advirtió que el 50 por ciento del suministro de agua en General Cepeda está en riesgo debido a la falta de diálogo y pago por parte de la alcaldesa Mayra Ramos de Zamora, quien se ha negado a cumplir con el acuerdo de renta por el uso de un pozo de su propiedad.

En entrevista, Dávila explicó que el pozo, junto con su bomba, transformador y tubería, está ubicado en un terreno particular del que es dueño y que, bajo la administración pasada, se acordó una renta mensual de 20 mil pesos para garantizar el abasto del vital líquido a la población. Sin embargo, la actual Alcaldesa ha dejado de pagar y ha ignorado cualquier intento de negociación.

“El pozo es mío, el terreno es mío, la infraestructura es mía. No estoy pidiendo nada fuera de lugar, solo que cumplan lo pactado. No quiero cerrar el pozo, pero si no hay voluntad de diálogo, están arriesgando a la población”, afirmó Héctor Dávila.

El empresario señaló que General Cepeda es uno de los pocos municipios que actualmente no enfrenta problemas graves de agua, precisamente gracias a este pozo. Aun así, criticó que la Alcaldesa esté promoviendo una cultura del no pago y, además, haya dejado de cobrar el servicio a los usuarios, lo cual impide que el municipio acceda a mayores recursos federales mediante el esquema de recaudación por servicios.

“El Gobernador ya sabe del tema, él tiene la capacidad de mediar, pero ella no quiere ni sentarse a hablar. Es una irresponsabilidad que puede dejar sin agua a más de la mitad del municipio”, expresó Dávila.

Asimismo, denunció que Mayra Ramos incluso ha sugerido que el pozo debería ser donado al municipio, lo cual rechazó tajantemente. Recalcó que el pozo fue perforado con recursos propios y que el Municipio no cuenta con los fondos necesarios para construir uno nuevo, cuyo costo estimado es de 12 millones de pesos.

“Quieren que se los regale, pero esto no es un regalo. Es mi terreno y yo lo perforé. Si no quieren pagar 20 mil pesos al mes, ¿cómo van a pagar millones por un pozo nuevo?”, cuestionó el empresario.

Reiteró que está dispuesto a negociar, pero pidió seriedad y responsabilidad por parte de la Alcaldesa, ya que la continuidad del servicio está en juego. Mientras tanto, advirtió que no puede seguir permitiendo el uso de su propiedad sin un acuerdo formal.

Cabe destacar que, de los 20 mil pesos mensuales que recibe por la renta del pozo, más de 8 mil se destinan únicamente al pago del suministro eléctrico. El resto, asegura Dávila, es donado íntegramente a una asociación civil, como parte de su compromiso social con la comunidad de General Cepeda.