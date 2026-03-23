Alcanza Ramos Arizpe 80% de cobertura en iluminación rural

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en el fortalecimiento de la infraestructura básica en el área rural, al alcanzar un 80 por ciento de cobertura en iluminación en ejidos, congregaciones y comunidades, como parte de una estrategia integral orientada a mejorar la calidad de vida de las familias. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este avance responde a una política de justicia social que busca garantizar atención equitativa para todos los sectores del municipio, especialmente en aquellas zonas que históricamente habían permanecido rezagadas.

Destacó que la instalación de luminarias no solo representa una mejora en infraestructura, sino un impacto directo en la seguridad y bienestar de las comunidades rurales. “Iluminar nuestros ejidos es darle seguridad a las familias, es dignificar la vida en el campo y es reconocer la importancia de quienes todos los días trabajan esta tierra. Habrá un verdadero desarrollo si llegamos a todos, y hoy estamos avanzando con hechos. Cada luminaria es tranquilidad, es confianza y es un paso más hacia un Ramos Arizpe más justo y más fuerte”, expresó.

Entre las localidades beneficiadas se encuentran Santo Domingo, Las Encinas, Paredón, Hipólito, La Leona, Plan de Guadalupe, Fraustro, San Ignacio y Mesillas, donde los habitantes ahora cuentan con espacios más seguros y funcionales durante las noches. Las acciones, subrayó el edil, representan beneficios que van más allá de lo material, al contribuir a la prevención del delito, facilitar los traslados, fomentar la convivencia comunitaria y mejorar las condiciones para el desarrollo de la vida cotidiana en el campo. Asimismo, indicó que estos avances cobran especial relevancia ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, ya que permitirán ofrecer mejores condiciones a quienes visitan las comunidades rurales.

“Queremos que quienes visiten nuestros ejidos en Semana Santa encuentren espacios seguros, ordenados y con esa calidez que distingue a nuestra gente. Estamos preparados para recibirlos y para que vivan la mejor experiencia en nuestras comunidades”, afirmó. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar ampliando la cobertura de servicios básicos en todo el territorio, consolidando un modelo de desarrollo incluyente que pone al centro a las personas, sin distinción entre zonas urbanas y rurales.

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