Alcanza Ramos Arizpe 80% de cobertura en iluminación rural

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Alcanza Ramos Arizpe 80% de cobertura en iluminación rural
    Diversos ejidos y localidades ya cuentan con luminarias funcionales. CORTESÍA

La iluminación contribuye a la seguridad y bienestar de las comunidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en el fortalecimiento de la infraestructura básica en el área rural, al alcanzar un 80 por ciento de cobertura en iluminación en ejidos, congregaciones y comunidades, como parte de una estrategia integral orientada a mejorar la calidad de vida de las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este avance responde a una política de justicia social que busca garantizar atención equitativa para todos los sectores del municipio, especialmente en aquellas zonas que históricamente habían permanecido rezagadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-destacan-en-ejido-mesillas-beneficios-al-campo-y-espacios-publicos-FL19656605

Destacó que la instalación de luminarias no solo representa una mejora en infraestructura, sino un impacto directo en la seguridad y bienestar de las comunidades rurales.

“Iluminar nuestros ejidos es darle seguridad a las familias, es dignificar la vida en el campo y es reconocer la importancia de quienes todos los días trabajan esta tierra. Habrá un verdadero desarrollo si llegamos a todos, y hoy estamos avanzando con hechos. Cada luminaria es tranquilidad, es confianza y es un paso más hacia un Ramos Arizpe más justo y más fuerte”, expresó.

$!El alcalde destacó que la acción responde a una política de justicia social.
El alcalde destacó que la acción responde a una política de justicia social. CORTESÍA

Entre las localidades beneficiadas se encuentran Santo Domingo, Las Encinas, Paredón, Hipólito, La Leona, Plan de Guadalupe, Fraustro, San Ignacio y Mesillas, donde los habitantes ahora cuentan con espacios más seguros y funcionales durante las noches.

Las acciones, subrayó el edil, representan beneficios que van más allá de lo material, al contribuir a la prevención del delito, facilitar los traslados, fomentar la convivencia comunitaria y mejorar las condiciones para el desarrollo de la vida cotidiana en el campo.

Asimismo, indicó que estos avances cobran especial relevancia ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, ya que permitirán ofrecer mejores condiciones a quienes visitan las comunidades rurales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conmemoran-120-anos-de-la-primaria-benito-juarez-en-ramos-arizpe-LL19656508

“Queremos que quienes visiten nuestros ejidos en Semana Santa encuentren espacios seguros, ordenados y con esa calidez que distingue a nuestra gente. Estamos preparados para recibirlos y para que vivan la mejor experiencia en nuestras comunidades”, afirmó.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar ampliando la cobertura de servicios básicos en todo el territorio, consolidando un modelo de desarrollo incluyente que pone al centro a las personas, sin distinción entre zonas urbanas y rurales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Servicios Públicos
Ejidos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin dudas

Sin dudas
true

Cuentas alegres confunden a la Presidenta
El costo social del colapso de AHMSA

El costo social del colapso de AHMSA
Se busca mantener los cruces ferroviarios para evitar problemas de movilidad.

Tren Saltillo-Monterrey ‘va a ser una obra molesta para la ciudadanía’; trabajos durarán hasta 32 meses
Agentes federales de inmigración caminan por la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en el distrito de Queens, Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)

Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta
El debut de Rivera marca un paso en el crecimiento del futbol americano femenil en Saltillo.

Alejandra Rivera inicia temporada en la WNFC; habrá watch party en Saltillo
Isla Diego García, sede de una base militar conjunta del Reino Unido y Estados Unidos, que fue intentada ser atacada por Irán.

Irán lanza misiles contra la base militar en Diego García, pero EU sigue fuera de su alcance
Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal especial, rinde testimonio en una audiencia de la Cámara de Representantes en 2019, donde fue cuestionado sobre su informe sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

‘Me alegro’: Trump reacciona a la muerte del exfiscal que investigó su campaña de 2016