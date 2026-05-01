Alejandro Moreno defiende resultados del PRI en Coahuila y critica a Morena por inseguridad y crisis

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que Coahuila se mantiene como uno de los estados con mejores condiciones de seguridad, inversión y estabilidad en el país. Al mismo tiempo, arremetió contra Morena, al que acusó de provocar división, debilitamiento institucional y una crisis en distintas regiones de México. Durante su visita a la capital coahuilense, sostuvo que los gobiernos emanados de su partido han consolidado un modelo de desarrollo basado en resultados, cercanía con la ciudadanía y trabajo territorial. Aseguró que esto ha permitido mantener condiciones de paz y crecimiento económico en la entidad.

En ese sentido, destacó el desempeño del gobernador Manolo Jiménez. Lo calificó como un mandatario cercano a la gente y respetuoso de la legalidad. También resaltó el trabajo de la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Carlos Robles, al señalar que existe cohesión interna y presencia en todas las regiones del estado. “Coahuila tiene rumbo, hay estabilidad, hay crecimiento y hay condiciones de paz que la gente valora y defiende”, expresó. Insistió en que estos factores han sido clave para mantener la confianza ciudadana. En contraste, aseguró que Morena enfrenta un escenario de “desesperación”. Consideró que no cuenta con propuestas ni condiciones para competir en la entidad. Además, acusó a ese partido de intentar replicar en Coahuila problemáticas relacionadas con inseguridad y violencia. A nivel nacional, lanzó señalamientos al acusar presuntos vínculos entre actores políticos de Morena y el crimen organizado en distintas entidades. Señaló que esto forma parte de una estructura que, dijo, ya ha sido denunciada ante instancias nacionales e internacionales.

En este contexto, reiteró su postura de promover la pérdida de registro de Morena. Argumentó que existen elementos que deben ser revisados por la autoridad electoral. Advirtió también sobre riesgos para la democracia al señalar que instituciones clave han sido debilitadas. El dirigente priista cuestionó además la relación del gobierno federal con Estados Unidos. Consideró que decisiones recientes han generado incertidumbre en materia económica y comercial, lo que podría impactar en la inversión y el empleo. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía coahuilense a participar en los procesos democráticos en un ambiente de paz. Pidió respaldar proyectos que, afirmó, garanticen estabilidad, desarrollo y continuidad en el estado.

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