Impulsa CTM semana de 40 horas; gremio laboral refrenda respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum

Durante el encuentro conmemorativo, el dirigente nacional de la organización, Tereso Medina, originario de Coahuila, expresó a nombre del Comité Nacional la disposición del gremio para avanzar en temas prioritarios de la agenda laboral, destacando la reducción de la jornada de 48 a 40 horas como uno de los principales objetivos.

En el marco del Día Internacional del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México ( CTM ) reiteró su respaldo a la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Medina reconoció el papel del Gobierno Federal y de la Secretaría del Trabajo en la construcción de consensos que han permitido avanzar hacia este cambio. Señaló que se trata de un esfuerzo conjunto entre autoridades, sindicatos y otros actores involucrados.

Asimismo, la CTM destacó que el movimiento sindical atraviesa una etapa enfocada en la unidad y en el reconocimiento de logros recientes, como el incremento salarial superior al 150 por ciento y la eliminación de esquemas de subcontratación.

En su mensaje, el líder sindical subrayó la importancia de mantener la cohesión entre trabajadores y gobierno como vía para honrar el legado histórico del sindicalismo en México y continuar fortaleciendo los derechos laborales.

También enfatizó que la prioridad de las organizaciones sindicales sigue siendo el bienestar de las familias trabajadoras, así como la defensa de la soberanía nacional.

El pronunciamiento concluyó con el compromiso de continuar la colaboración entre autoridades y sector obrero para garantizar mejores condiciones de vida, incluyendo acceso a servicios de salud y vivienda.