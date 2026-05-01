Impulsa CTM semana de 40 horas; gremio laboral refrenda respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Impulsa CTM semana de 40 horas; gremio laboral refrenda respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum
    La CTM reiteró su respaldo a la administración federal durante el acto conmemorativo del Día del Trabajo. CORTESÍA

El coahuilense Tereso Medina reconoce logros laborales de la 4T

En el marco del Día Internacional del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) reiteró su respaldo a la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro conmemorativo, el dirigente nacional de la organización, Tereso Medina, originario de Coahuila, expresó a nombre del Comité Nacional la disposición del gremio para avanzar en temas prioritarios de la agenda laboral, destacando la reducción de la jornada de 48 a 40 horas como uno de los principales objetivos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/luchamos-por-sobrevivir-maestros-jubilados-de-coahuila-exigen-pensiones-dignas-y-servicio-medico-integral-GH20411034

Medina reconoció el papel del Gobierno Federal y de la Secretaría del Trabajo en la construcción de consensos que han permitido avanzar hacia este cambio. Señaló que se trata de un esfuerzo conjunto entre autoridades, sindicatos y otros actores involucrados.

Asimismo, la CTM destacó que el movimiento sindical atraviesa una etapa enfocada en la unidad y en el reconocimiento de logros recientes, como el incremento salarial superior al 150 por ciento y la eliminación de esquemas de subcontratación.

En su mensaje, el líder sindical subrayó la importancia de mantener la cohesión entre trabajadores y gobierno como vía para honrar el legado histórico del sindicalismo en México y continuar fortaleciendo los derechos laborales.

También enfatizó que la prioridad de las organizaciones sindicales sigue siendo el bienestar de las familias trabajadoras, así como la defensa de la soberanía nacional.

El pronunciamiento concluyó con el compromiso de continuar la colaboración entre autoridades y sector obrero para garantizar mejores condiciones de vida, incluyendo acceso a servicios de salud y vivienda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


trabajadores
jornada laboral
Sindicatos

Organizaciones


Ctm

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados

NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados
true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo
El jengibre poco a poco se ha ido consolidando como uno de los remedios naturales más efectivos.

Jengibre: el aliado para transformar tu digestión