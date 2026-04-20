$!Arranca Nuevo León campaña para prevenir gusano barrenador en perros y gatos

Monterrey, Nuevo León.- Para prevenir los casos de gusano barrenador en mascotas como perros y gatos, el gobierno de Nuevo León arrancó esta semana una intensa campaña, informó el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario en el estado, Marco González. Precisó que aunque los casos de gusano barrenador son prácticamente inexistentes en la entidad en relación con la estadística nacional, el gobierno estatal prefiere anticiparse. “Sobre todo porque nadie le está informando a las veterinarias pequeñas, sobre el protocolo de detección, atención y contención de esta plaga”, expuso. González destacó que perros, gatos, conejos, hámsters y otras mascotas de sangre caliente son susceptibles de ser afectados por la plaga por lo que es necesario tomar medidas preventivas.

GANADO BOVINO ES LA ESPECIE MÁS AFECTADA POR EL GUSANO BARRENADOR, SEGUIDA POR LOS PERROS Indicó que a nivel nacional, el ganado bovino es la especie más afectada y en segundo lugar están los perros. “En Nuevo León, de 8 casos de gusano registrados, cinco han sido en ganado bovino y tres en perros”, estableció.

VETERINARIAS RECIBIRÁN PROTOCOLO ANTE CASOS DE GUSANO BARRENADOR EN MASCOTAS El funcionario estatal mencionó que se enviará a todas las veterinarias de la entidad información sobre cómo prevenir, detectar, atender y contener la plaga. Dijo que algo que han detectado es que la mayoría de los veterinarios de especies pequeñas no saben que deben de informar a la autoridad sanitaria federal sobre los casos, lo cual es muy imporante para implementar un perímetro alrededor. “Este mismo protocolo que hemos implementado en casos de ganado bovino, es lo que nos ha permitido que Nuevo León prácticamente no se ha visto afectado por la plaga, en comparación de los estados vecinos”, señaló.

ALIENTAN A DUEÑOS DE MASCOTAS A ACUDIR CON VETERINARIOS EN CASOS DE SOSPECHA González advirtió que lo primero que deben saber los propietarios de las mascotas, es que deben de acudir al veterinario en casos de sospecha de alguna plaga. “Si hay heridas, hay que ir al veterinario; él sabe cómo debe de tratar y curar las heridas y posibles casos de gusano”, puntualizó.

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