Alerta en Coahuila por polvo del Sahara; prevén mala calidad del aire

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila emitió una alerta preventiva ante el ingreso de polvo del Sahara al estado durante este lunes, fenómeno atmosférico que podría provocar un deterioro temporal en la calidad del aire y generar molestias en personas con mayor vulnerabilidad a enfermedades respiratorias. marcadas se esperan en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, donde la concentración de partículas suspendidas podría ser mayor. En tanto, para las regiones Sureste y Laguna se prevé una presencia variable del fenómeno, con la posibilidad de que se observe una ligera bruma en espacios abiertos.

Las autoridades explicaron que la presencia de este polvo en la atmósfera puede ocasionar irritación en ojos, nariz y garganta, además de tos y otras molestias respiratorias. También es posible que durante el transcurso del día el cielo presente un aspecto blanquecino o brumoso como consecuencia de la concentración de partículas. Protección Civil advirtió que quienes podrían resentir con mayor intensidad los efectos del fenómeno son las personas que padecen enfermedades respiratorias, así como adultos mayores, niñas, niños y otros grupos considerados vulnerables, por lo que recomendó extremar cuidados mientras permanezcan estas condiciones ambientales. Como parte de las medidas preventivas, la dependencia exhortó a la población a reducir las actividades físicas prolongadas al aire libre cuando exista una mayor concentración de polvo, mantenerse bien hidratada y cerrar puertas y ventanas si se percibe una importante presencia de partículas en el ambiente. Asimismo, pidió evitar la realización de quemas o actividades que incrementen la cantidad de contaminantes suspendidos en el aire y, en el caso de personas con padecimientos respiratorios, seguir las indicaciones de su médico para disminuir riesgos relacionados con la exposición a este fenómeno.

Las autoridades también recomendaron consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones atmosféricas y atender cualquier actualización o medida preventiva que pudiera emitirse durante las próximas horas. La Subsecretaría de Protección Civil precisó que, si bien la presencia del polvo del Sahara no representa una situación de emergencia para la población en general, sí puede ocasionar afectaciones temporales en personas sensibles, por lo que mantendrá el monitoreo permanente del fenómeno y continuará informando sobre su comportamiento en el territorio coahuilense.

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