Alerta en Coahuila por polvo del Sahara; prevén mala calidad del aire

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Alerta en Coahuila por polvo del Sahara; prevén mala calidad del aire
    Protección Civil informó que el fenómeno no representa una emergencia para la población en general; sin embargo, mantendrá el monitoreo de las condiciones atmosféricas y emitirá información oficial conforme evolucione la situación. ARCHIVO

Las autoridades recomendaron reducir la exposición al aire libre y mantenerse informados mediante canales oficiales mientras permanezcan las condiciones provocadas por el polvo

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila emitió una alerta preventiva ante el ingreso de polvo del Sahara al estado durante este lunes, fenómeno atmosférico que podría provocar un deterioro temporal en la calidad del aire y generar molestias en personas con mayor vulnerabilidad a enfermedades respiratorias.

marcadas se esperan en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, donde la concentración de partículas suspendidas podría ser mayor. En tanto, para las regiones Sureste y Laguna se prevé una presencia variable del fenómeno, con la posibilidad de que se observe una ligera bruma en espacios abiertos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-entregan-pavimentacion-de-calles-en-lomas-de-santa-cruz-tras-35-anos-de-espera-EC21767021

Las autoridades explicaron que la presencia de este polvo en la atmósfera puede ocasionar irritación en ojos, nariz y garganta, además de tos y otras molestias respiratorias. También es posible que durante el transcurso del día el cielo presente un aspecto blanquecino o brumoso como consecuencia de la concentración de partículas.

Protección Civil advirtió que quienes podrían resentir con mayor intensidad los efectos del fenómeno son las personas que padecen enfermedades respiratorias, así como adultos mayores, niñas, niños y otros grupos considerados vulnerables, por lo que recomendó extremar cuidados mientras permanezcan estas condiciones ambientales.

Como parte de las medidas preventivas, la dependencia exhortó a la población a reducir las actividades físicas prolongadas al aire libre cuando exista una mayor concentración de polvo, mantenerse bien hidratada y cerrar puertas y ventanas si se percibe una importante presencia de partículas en el ambiente.

Asimismo, pidió evitar la realización de quemas o actividades que incrementen la cantidad de contaminantes suspendidos en el aire y, en el caso de personas con padecimientos respiratorios, seguir las indicaciones de su médico para disminuir riesgos relacionados con la exposición a este fenómeno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detectan-95-tiraderos-clandestinos-en-saltillo-anuncian-endurecimiento-de-sanciones-OC21766989

Las autoridades también recomendaron consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones atmosféricas y atender cualquier actualización o medida preventiva que pudiera emitirse durante las próximas horas.

La Subsecretaría de Protección Civil precisó que, si bien la presencia del polvo del Sahara no representa una situación de emergencia para la población en general, sí puede ocasionar afectaciones temporales en personas sensibles, por lo que mantendrá el monitoreo permanente del fenómeno y continuará informando sobre su comportamiento en el territorio coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
Salud
Calidad del aire

Localizaciones


Coahuila

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes

Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes
true

Al diablo López Obrador
true

POLITICÓN: PRI Coahuila madruga a la oposición para 2027 y 2029 mientras Morena impugna derrotas
De acuerdo con autoridades municipales, la nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad de los habitantes y facilitar el acceso de servicios básicos como el camión recolector de basura.

Saltillo: entregan pavimentación de calles en Lomas de Santa Cruz tras 35 años de espera
La transmisión del partido forma parte de las actividades recreativas del Biblioparque Norte.

Sumarán pantallas gigantes al FutFest Saltillo por partido México vs Ecuador
El delantero brasileño Vinicius Júnior protagonizó un emotivo momento antes del partido Japón-Brasil al recordar a su abuela Nilza, una figura clave en su vida personal y deportiva.

El conmovedor mensaje que hizo llorar a Vinicius Jr. previo al Japón-Brasil... ‘Marcó mi vida’ (Video)
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuarán en Qatar después de que Teherán atacara Bahréin, país que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó la semana pasada para asegurar a las naciones del Golfo que la paz se mantendría.

¿Cómo EU aumentó la presión sobre Irán con los ataques a Ormuz y Líbano?
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, en Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos