Alertan por desabasto y encarecimiento en la frontera tras freno a transporte sin carga

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las nuevas restricciones de Estados Unidos al cruce de tráileres vacíos amenazan con afectar el comercio fronterizo y generar pérdidas de hasta 30 mil pesos por cada carga varada entre Eagle Pass y Piedras Negras, alertó el empresario Julián Rodríguez Cavazos.

La medida afecta directamente el traslado de productos de consumo básico, como pollo y manteca. Al impedir que los transportistas crucen con regularidad para recoger la mercancía, los retrasos pueden extenderse de uno a dos días, un periodo suficiente para que los alimentos perecederos se deterioren y ocasionen pérdidas totales.