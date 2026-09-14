Alertan por desabasto y encarecimiento en la frontera tras freno a transporte sin carga

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Alertan por desabasto y encarecimiento en la frontera tras freno a transporte sin carga
    Los transportistas enfrentan dificultades para cruzar y recoger mercancías con la regularidad habitual, afirma Julián Rodríguez. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las afectaciones podrían generar pérdidas de hasta 30 mil pesos por carga varada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las nuevas restricciones de Estados Unidos al cruce de tráileres vacíos amenazan con afectar el comercio fronterizo y generar pérdidas de hasta 30 mil pesos por cada carga varada entre Eagle Pass y Piedras Negras, alertó el empresario Julián Rodríguez Cavazos.

La medida afecta directamente el traslado de productos de consumo básico, como pollo y manteca. Al impedir que los transportistas crucen con regularidad para recoger la mercancía, los retrasos pueden extenderse de uno a dos días, un periodo suficiente para que los alimentos perecederos se deterioren y ocasionen pérdidas totales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/transportistas-amagan-con-cierre-de-puentes-internacionales-en-piedras-negras-DA23456720

Aunque trascendió que la disposición de las autoridades estadounidenses busca combatir el tráfico ilegal de combustible, Rodríguez Cavazos sostuvo que existen alternativas de inspección que permitirían reforzar la vigilancia sin afectar las operaciones comerciales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conmemoran-a-los-ninos-heroes-en-piedras-negras-y-acuna-coahuila-ND23468959

Advirtió que el impacto no se limitará al sector alimentario, pues también podría alcanzar a la industria maquiladora, que depende del flujo constante de unidades de transporte entre ambos lados de la frontera.

Ante el riesgo de desabasto y un eventual incremento en los precios para los consumidores, el comerciante urgió a la Cámara de Comercio a intervenir de inmediato ante las autoridades correspondientes, con el propósito de establecer un diálogo y evitar mayores afectaciones económicas en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte
comercio

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC
true

Coahuila: la anomalía electoral

La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos a productores que no cumplían con los requisitos para recibir el precio de garantía, recursos entregados después de la muerte de proveedores y operaciones de leche cuya recolección no pudo ser acreditada.

Liconsa bajo la lupa: ASF detecta pagos irregulares por 45 millones y señala operaciones en Coahuila
El senador rechaza que el caso sea una persecución política contra Ganem

Detención de Pepe Ganem es ‘el principio de la justicia’: Senador Luis Fernando Salazar
Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre.

Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026: así fue la carrera en Saltillo
De izquierda a derecha, John Swinney, primer ministro de Escocia; Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte; Rhun ap Iowerth, primer ministro de Gales.

Jefes de Gobierno de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunirán para planificar separación del Reino Unido: Informe
Dario Amodei, dirigente de Anthropic, sentenció que de no controlar los avances de la IA, esta podría obtener el control total del Internet.

Coinciden gigantes de la IA en bajar su ritmo de desarrollo por riesgos como el caso ‘OpenAI-Hugging Face’