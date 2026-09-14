Alertan por desabasto y encarecimiento en la frontera tras freno a transporte sin carga
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Las afectaciones podrían generar pérdidas de hasta 30 mil pesos por carga varada
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las nuevas restricciones de Estados Unidos al cruce de tráileres vacíos amenazan con afectar el comercio fronterizo y generar pérdidas de hasta 30 mil pesos por cada carga varada entre Eagle Pass y Piedras Negras, alertó el empresario Julián Rodríguez Cavazos.
La medida afecta directamente el traslado de productos de consumo básico, como pollo y manteca. Al impedir que los transportistas crucen con regularidad para recoger la mercancía, los retrasos pueden extenderse de uno a dos días, un periodo suficiente para que los alimentos perecederos se deterioren y ocasionen pérdidas totales.
Aunque trascendió que la disposición de las autoridades estadounidenses busca combatir el tráfico ilegal de combustible, Rodríguez Cavazos sostuvo que existen alternativas de inspección que permitirían reforzar la vigilancia sin afectar las operaciones comerciales.
Advirtió que el impacto no se limitará al sector alimentario, pues también podría alcanzar a la industria maquiladora, que depende del flujo constante de unidades de transporte entre ambos lados de la frontera.
Ante el riesgo de desabasto y un eventual incremento en los precios para los consumidores, el comerciante urgió a la Cámara de Comercio a intervenir de inmediato ante las autoridades correspondientes, con el propósito de establecer un diálogo y evitar mayores afectaciones económicas en la región.