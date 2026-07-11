Alertan por fraude a través de Marketplace; supuestos floristas aprovechan temporada de graduaciones en Saltillo

Un nuevo caso de fraude digital se ha extendido en las redes sociales para los usuarios de en Saltillo, quienes han caído en las manos de un supuesto negocio de flores que ha aprovechado la temporada de graduaciones para expandir su esquema. Una denuncia pública fue presentada en contra de la página de Facebook “Florería y desayunos Lili”, quien de acuerdo con una revisión, ofrece servicios de florería y arreglos conforme a la temporada.

Una de las víctimas, realizó una contratación recientemente, de un arreglo floral bajo la temática de graduación de su hijo. “Yo busqué en Facebook donde se hicieran adornos y detalles. Por mi trabajo se me impide ir a buscarlo personalmente. Encontré este servicio, mandé le mensaje, me contestaron y me dijeron que sí tenía servicio a domicilio”, dice la usuaria quien prefirió dejar su testimonio en el anonimato. De acuerdo con la usuaria, luego de elegir el arreglo de su conveniencia, realizó una transferencia por 800 pesos y en el momento siguiente, el servicio de Messenger le notificó que no podía realizar más intercambio por bloqueo de la página “Florería y desayunos Lili”.

La usuaria, decidió reportarlo en grupos de ventas de Saltillo, para percatarse de que al menos otras siete personas habían sido víctimas de la misma situación por parte del supuesto negocio. Aunque hasta la fecha ninguna de las personas que fueron víctimas de este fraude han realizado denuncias formales, la Policía Cibernética en su unidad de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que desde enero de este año, se han reportado al menos 16 casos de estafas mediante el servicio de Marketplace de Facebook.

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