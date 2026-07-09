Incrementan 17% quejas de los usuarios por fraudes financieros

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    Incrementan 17% quejas de los usuarios por fraudes financieros
    UIF y Condusef firmaron un acuerdo para fortalecer la seguridad del sistema financiero. UNSPLASH
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Durante el primer semestre de 2026, la Condusef registró 43 mil 871 denuncias, de las cuales 94% es contra el sector bancario

Las quejas de los usuarios por fraudes financieros, sobre todo en la banca, sumaron 43 mil 871 asuntos en el primer semestre de 2026, un incremento de 16.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, reportó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Las reclamaciones catalogadas por la Condusef como fraude tradicional sumaron 27 mil 721 casos de enero a junio de este año, un aumento de 19.5 por ciento anual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-rechaza-crear-un-impuesto-a-las-herencias-tras-propuesta-de-lenia-batres-no-estoy-de-acuerdo-ED22036561

Los casos clasificados como posibles fraudes virtuales ascendieron a 14 mil 627, un alza de 14.2 por ciento anual, mientras que los relacionados a posible robo de identidad acumularon mil 523 casos en dicho periodo, una ligera disminución de 3.3 por ciento anual.

Del total de quejas presentadas por los usuarios de servicios financieros ante la Condusef destaca que casi el 94 por ciento pertenecen al sector bancario, y de ahí le siguen las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y los Fondos de Pago Electrónico.

Por producto, la mayoría de las reclamaciones de los usuarios por fraudes están concentradas en tarjetas de crédito y débito, cuentas de ahorro, cuentas de nómina, cuentas de cheques y banca móvil.

Hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Condusef suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer la seguridad del sistema financiero.

Se comprometieron a fortalecer el intercambio de información y tomar acciones de prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

Por ejemplo, la información estadística sobre la comisión de fraudes reportadas por los usuarios y su análisis permitirá identificar tendencias, modalidades de operación, sectores con mayor incidencia, zonas geográficas y otros elementos relevantes para fortalecer las acciones institucionales, dijeron la Condusef y la UIF en un comunicado en conjunto sobre la firma del Convenio.

“Este intercambio de información permitirá que la UIF, en el ámbito de sus atribuciones, cuente con mayores elementos para el análisis de posibles esquemas utilizados para la comisión de delitos financieros, como el uso de cuentas utilizadas para recibir o dispersar recursos de origen ilícito”, indicó la UIF.

El Convenio, aclaró, no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles, sino información que, conforme al marco legal aplicable, contribuya al cumplimiento de las funciones de ambas instituciones.

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