Alertan por intento de extorsión telefónica desde un número de Saltillo; exigían 15 mil pesos por falsa privación de la libertad

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    Alertan por intento de extorsión telefónica desde un número de Saltillo; exigían 15 mil pesos por falsa privación de la libertad
    Los presuntos extorsionadores exigían 15 mil pesos al asegurar falsamente que tenían secuestrada a una joven; la víctima logró evitar el fraude. GEMINI

Un ciudadano de Parras difundió en redes sociales el video de una presunta llamada de extorsión para alertar a otras familias sobre este tipo de engaños telefónicos

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- A través de redes sociales comenzó a circular un reporte ciudadano sobre un presunto intento de extorsión telefónica registrado en Parras de la Fuente, donde delincuentes habrían utilizado un número con lada 844, correspondiente a Saltillo, para intentar engañar a una familia.

De acuerdo con un portal de noticias parrense, la denuncia fue compartida junto con evidencia en video de la llamada en curso, material en el que se aprecia el número telefónico desde el cual presuntamente operaban los estafadores.

Según el reporte, el modus operandi consistía en asegurar que un integrante de la familia había sido secuestrado; en esta ocasión, los delincuentes afirmaban tener retenida a una hija de la víctima, por lo que exigían la cantidad de 15 mil pesos para supuestamente liberarla.

En el audio de escucha cómo le preguntan a la víctima si se ven en un Oxxo o en una Guadalajara, mientras el hombre, quien indica que es jornalero de 50 años, y se mueve en una motocicleta, y le hace creer que está dispuesto a pagar 15 mil pesos por la supuesta libertad de su hija.

Sin embargo, la persona que recibió la llamada no cayó en el engaño y decidió compartir públicamente su experiencia con el objetivo de alertar a otros habitantes de Parras y de municipios cercanos para evitar que sean víctimas de este tipo de fraudes.

El caso generó preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma ante llamadas sospechosas, verificar siempre la ubicación de sus familiares y reportar cualquier intento de extorsión a las autoridades correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/termina-debajo-de-transporte-publico-tras-fuerte-choque-al-oriente-de-saltillo-HB21136067

¿QUÉ HACER ANTE UN INTENTO DE EXTORSIÓN?

Si recibes una llamada de presunta extorsión telefónica, lo más importante es mantener la calma y no proporcionar información personal ni realizar depósitos. Estas son las principales recomendaciones:

No entrar en pánico. Los extorsionadores buscan generar miedo y presión para que la víctima actúe impulsivamente.

No confirmar datos personales. Evita decir nombres, direcciones, rutinas o información familiar.

Colgar de inmediato si detectas amenazas, supuestos secuestros o exigencias de dinero.

Intentar localizar al familiar que supuestamente está en peligro mediante llamadas o mensajes.

No realizar depósitos ni transferencias.

Bloquear el número desde el cual realizaron la llamada.

Guardar evidencia, como capturas de pantalla, grabaciones o números telefónicos.

Reportar el caso al número de emergencias 911 o al 089 para denuncia anónima en México.

Avisar a familiares y conocidos para evitar que otras personas caigan en el engaño.

Si la llamada es insistente, activar filtros anti spam o aplicaciones de identificación de llamadas.

Las autoridades recomiendan desconfiar especialmente de llamadas donde aseguren tener secuestrado a un familiar, pidan depósitos urgentes o prohíban cortar la comunicación, ya que son tácticas comunes de manipulación psicológica.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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