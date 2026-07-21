Saraperos vence 17-5 a Sultanes y evita la barrida en juego pendiente de la LMB

Los Saraperos de Saltillo cerraron con victoria el compromiso pendiente ante los Sultanes de Monterrey y evitaron la barrida al imponerse 17-5 en el encuentro que comenzó el pasado 4 de junio en el Estadio Francisco I. Madero y que finalmente pudo concluir este martes en el Estadio Mobil Super. La primera entrada de este duelo correspondió a aquella jornada suspendida por lluvia hace más de un mes. Después de completar ese capítulo inicial, el juego se reanudó desde la parte baja de la segunda entrada, ya en territorio regiomontano, con Saltillo como local administrativo para dar continuidad al compromiso.

Con la victoria, los dirigidos por José “Cheo” Molina extendieron el buen momento que arrastraban después de conquistar la serie frente a los Charros de Jalisco durante el fin de semana y sumaron un triunfo importante en la recta final de la temporada regular.

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Saraperos toma ventaja con ofensiva explosiva El encuentro comenzó con ventaja para Monterrey, que en la primera entrada logró colocarse arriba en la pizarra, pero Saraperos respondió de inmediato cuando el juego se reanudó. En la parte alta de la segunda entrada, Saltillo fabricó un rally que cambió el rumbo del compromiso. Thairo Estrada conectó sencillo, mientras que Ramón Ríos apareció con un cuadrangular de tres carreras para darle la vuelta al marcador y colocar a los visitantes con ventaja de 5-1. La ofensiva saltillense continuó generando daño ante el pitcheo regiomontano. En la quinta entrada, Chris Carter conectó su jonrón número 11 de la temporada, un batazo entre los jardines izquierdo y central que llevó a J.P. Martínez al plato y amplió la diferencia a 8-1. Posteriormente, Saraperos agregó más carreras con una combinación de paciencia en los turnos y batazos oportunos. Brandon Villarreal produjo una anotación, mientras que J.P. Martínez conectó un doblete que permitió sumar tres carreras más para colocar la pizarra 13-1.

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Saltillo no bajó el ritmo La novena saltillense mantuvo el ataque durante los últimos episodios. En la séptima entrada, Emmanuel Rivera conectó doblete y abrió la puerta para otro rally, mientras que Donny Sands produjo una carrera con sencillo y Óscar Colás cerró el episodio con cuadrangular de dos anotaciones. Sultanes intentó responder en la parte baja de ese mismo capítulo con anotaciones de Maikel Franco y Sócrates Brito, además de una carrera más en la novena entrada producida por José Cardona, pero la diferencia ya era demasiado amplia. El bullpen de Saltillo mantuvo el control en los momentos importantes y permitió que la ventaja construida por la ofensiva permaneciera hasta el final. Triunfo que da impulso a Saraperos Con el marcador definitivo de 17-5, Saraperos evitó la barrida y cerró de manera positiva una serie que había quedado inconclusa desde junio. La ofensiva saltillense tuvo como protagonistas a Ramón Ríos, con cuadrangular y carreras producidas; Chris Carter, con otro vuelacercas; además de las aportaciones de Javier Salazar, J.P. Martínez, Brandon Villarreal y Emmanuel Rivera. El resultado permite a Saraperos sumar confianza en la pelea por mejorar su posición dentro de la Zona Norte, mientras que Sultanes deberá enfocarse en mantenerse entre los equipos que ocupan puestos de postemporada.