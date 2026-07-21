Saraperos vence 17-5 a Sultanes y evita la barrida en juego pendiente de la LMB

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/
    Saraperos vence 17-5 a Sultanes y evita la barrida en juego pendiente de la LMB
    La lluvia había dejado la historia inconclusa, pero Saltillo volvió al diamante para escribir un cierre distinto con una ofensiva que castigó al pitcheo regiomontano. FOTO: SARAPEROS

Saraperos completó el juego pendiente desde el 4 de junio con una ofensiva de 17 carreras, venció a Sultanes en Monterrey y evitó la barrida en la serie del noreste

Los Saraperos de Saltillo cerraron con victoria el compromiso pendiente ante los Sultanes de Monterrey y evitaron la barrida al imponerse 17-5 en el encuentro que comenzó el pasado 4 de junio en el Estadio Francisco I. Madero y que finalmente pudo concluir este martes en el Estadio Mobil Super.

La primera entrada de este duelo correspondió a aquella jornada suspendida por lluvia hace más de un mes. Después de completar ese capítulo inicial, el juego se reanudó desde la parte baja de la segunda entrada, ya en territorio regiomontano, con Saltillo como local administrativo para dar continuidad al compromiso.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/que-se-hizo-vinicius-jr-su-cambio-de-imagen-causa-revuelo-en-redes-sociales-CB22326260

Con la victoria, los dirigidos por José “Cheo” Molina extendieron el buen momento que arrastraban después de conquistar la serie frente a los Charros de Jalisco durante el fin de semana y sumaron un triunfo importante en la recta final de la temporada regular.

Instagram

Saraperos toma ventaja con ofensiva explosiva

El encuentro comenzó con ventaja para Monterrey, que en la primera entrada logró colocarse arriba en la pizarra, pero Saraperos respondió de inmediato cuando el juego se reanudó.

En la parte alta de la segunda entrada, Saltillo fabricó un rally que cambió el rumbo del compromiso. Thairo Estrada conectó sencillo, mientras que Ramón Ríos apareció con un cuadrangular de tres carreras para darle la vuelta al marcador y colocar a los visitantes con ventaja de 5-1.

La ofensiva saltillense continuó generando daño ante el pitcheo regiomontano. En la quinta entrada, Chris Carter conectó su jonrón número 11 de la temporada, un batazo entre los jardines izquierdo y central que llevó a J.P. Martínez al plato y amplió la diferencia a 8-1.

Posteriormente, Saraperos agregó más carreras con una combinación de paciencia en los turnos y batazos oportunos. Brandon Villarreal produjo una anotación, mientras que J.P. Martínez conectó un doblete que permitió sumar tres carreras más para colocar la pizarra 13-1.

Instagram

Saltillo no bajó el ritmo

La novena saltillense mantuvo el ataque durante los últimos episodios. En la séptima entrada, Emmanuel Rivera conectó doblete y abrió la puerta para otro rally, mientras que Donny Sands produjo una carrera con sencillo y Óscar Colás cerró el episodio con cuadrangular de dos anotaciones.

Sultanes intentó responder en la parte baja de ese mismo capítulo con anotaciones de Maikel Franco y Sócrates Brito, además de una carrera más en la novena entrada producida por José Cardona, pero la diferencia ya era demasiado amplia.

El bullpen de Saltillo mantuvo el control en los momentos importantes y permitió que la ventaja construida por la ofensiva permaneciera hasta el final.

Triunfo que da impulso a Saraperos

Con el marcador definitivo de 17-5, Saraperos evitó la barrida y cerró de manera positiva una serie que había quedado inconclusa desde junio.

La ofensiva saltillense tuvo como protagonistas a Ramón Ríos, con cuadrangular y carreras producidas; Chris Carter, con otro vuelacercas; además de las aportaciones de Javier Salazar, J.P. Martínez, Brandon Villarreal y Emmanuel Rivera.

El resultado permite a Saraperos sumar confianza en la pelea por mejorar su posición dentro de la Zona Norte, mientras que Sultanes deberá enfocarse en mantenerse entre los equipos que ocupan puestos de postemporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Monterrey
Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Sultanes de Monterrey

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
(IMAGEN ILUSTRATIVA) La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de la muerte de la persona cuyo cuerpo fue encontrado en el Motel Nueva Castilla se debió a un infarto agudo al miocardio.

Infarto, causa de muerte de persona hallada en el Motel Nueva Castilla de Nuevo León
Denuncian negligencias en el Mecanismo Federal de Protección por caso Alex Serna

Defensorxs denuncian ante la FGR supuestas negligencias del Mecanismo Federal de Protección por caso Alex Serna
Familiares protestan por el fallecimiento de Dafne Zapata

Familiares de Dafne Zapata exigen avances en la investigación frente a la Fiscalía
Trump afronta la crisis con Irán en un momento de presión política interna, con la aprobación del presidente afectada por el impacto económico del conflicto y el aumento de los precios energéticos.

Trump dice que comicios de noviembre no le afectan en lo que respecta a la guerra de Irán
El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados.

Maduro asistirá mañana a una audiencia en Nueva York a más de medio año de su captura
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), junto a la copresidenta, Rosario Murillo (d) en una fotografía de archivo.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua: ‘Aquí no volverá a haber elecciones’
Sheinbaum, sin pendientes

Sheinbaum, sin pendientes
true

Sheinbaum... derribando mitos