Alertan por lluvias de hasta 90% en Ramos Arizpe durante los próximos días
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Protección Civil reforzará recorridos preventivos y pide evitar cruces de corrientes, arroyos y vialidades inundadas
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llamó a la población a extremar precauciones ante los pronósticos de lluvias para los próximos días en la Región Sureste de Coahuila, donde algunos modelos meteorológicos contemplan probabilidades de precipitación de hasta 90 por ciento.
Ante las condiciones meteorológicas que prevalecen en el norte del País, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino pidió a las familias mantenerse atentas a la información oficial y seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir riesgos durante las precipitaciones.
De acuerdo con los pronósticos referidos por el Municipio, se prevén lluvias entre el jueves 1 y el lunes 5 de octubre, con posibilidad de tormentas, periodos de precipitación moderada y rachas de viento.
El Edil señaló que las distintas áreas municipales permanecerán atentas para responder ante cualquier eventualidad y subrayó la importancia de que la ciudadanía adopte medidas preventivas.
“Lo más importante es la seguridad de las familias. Vamos a estar atentos y trabajando de manera coordinada, pero necesitamos también de la participación de todos. Si está lloviendo fuerte, no hay que arriesgarse intentando cruzar una corriente o una vialidad inundada. Más vale esperar y tomar precauciones”, expresó.
REFUERZAN VIGILANCIA EN ZONAS DE RIESGO
Protección Civil y Bomberos mantendrá el monitoreo de las condiciones climatológicas y realizará recorridos preventivos en vialidades, sectores con escurrimientos, arroyos y otros puntos susceptibles a la acumulación de agua.
La dependencia advirtió que los pronósticos pueden cambiar en cuestión de horas, por lo que el Municipio dará seguimiento permanente a la evolución del clima y comunicará oportunamente cualquier modificación que represente un riesgo para la población.
Asimismo, las autoridades exhortaron a no confiarse cuando disminuya la intensidad de la lluvia, debido a que los escurrimientos provenientes de las zonas altas pueden elevar posteriormente los niveles de agua en arroyos y vialidades.
NÚMEROS DE EMERGENCIA
El Gobierno Municipal recordó que, ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o contactar directamente a Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe en el teléfono 844 488 6981.
Las autoridades reiteraron que evitar cruces por corrientes de agua y vialidades inundadas, así como mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, son medidas fundamentales para prevenir accidentes durante los próximos días.
PREVENIR ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
El Gobierno Municipal recomienda a la población:
⦿ No cruzar arroyos, vados ni corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículo.
⦿ Evitar circular por vialidades con acumulaciones importantes de agua y buscar rutas alternas.
⦿ Reducir la velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y encender las luces durante la lluvia.
⦿ No estacionar vehículos en cauces, arroyos o zonas de escurrimiento.
⦿ Mantener libres de basura banquetas, alcantarillas y desagües; no arrojar residuos a la vía pública.
⦿ Asegurar láminas, lonas, macetas, anuncios y objetos que puedan desprenderse ante rachas de viento.
⦿ Evitar permanecer debajo de árboles, postes, anuncios espectaculares o estructuras inestables durante una tormenta.
⦿ Desconectar aparatos eléctricos si existe ingreso de agua a la vivienda y evitar manipular instalaciones eléctricas mojadas.
⦿ Mantener especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
⦿Tener a la mano documentos importantes, lámpara, teléfono celular con batería y medicamentos indispensables.
⦿ Ante tormenta eléctrica, buscar un lugar seguro y evitar espacios abiertos.
⦿ Mantenerse informado exclusivamente a través de fuentes oficiales y evitar difundir rumores.
Protección Civil reiteró que el pronóstico meteorológico puede modificarse en cuestión de horas, por lo que el Municipio mantendrá seguimiento permanente a su evolución y dará a conocer oportunamente cualquier cambio que represente un riesgo para la población.