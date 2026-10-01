Alertan por lluvias de hasta 90% en Ramos Arizpe durante los próximos días

Ante las condiciones meteorológicas que prevalecen en el norte del País, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino pidió a las familias mantenerse atentas a la información oficial y seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir riesgos durante las precipitaciones.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llamó a la población a extremar precauciones ante los pronósticos de lluvias para los próximos días en la Región Sureste de Coahuila, donde algunos modelos meteorológicos contemplan probabilidades de precipitación de hasta 90 por ciento.

De acuerdo con los pronósticos referidos por el Municipio, se prevén lluvias entre el jueves 1 y el lunes 5 de octubre, con posibilidad de tormentas, periodos de precipitación moderada y rachas de viento.

El Edil señaló que las distintas áreas municipales permanecerán atentas para responder ante cualquier eventualidad y subrayó la importancia de que la ciudadanía adopte medidas preventivas.

“Lo más importante es la seguridad de las familias. Vamos a estar atentos y trabajando de manera coordinada, pero necesitamos también de la participación de todos. Si está lloviendo fuerte, no hay que arriesgarse intentando cruzar una corriente o una vialidad inundada. Más vale esperar y tomar precauciones”, expresó.

REFUERZAN VIGILANCIA EN ZONAS DE RIESGO

Protección Civil y Bomberos mantendrá el monitoreo de las condiciones climatológicas y realizará recorridos preventivos en vialidades, sectores con escurrimientos, arroyos y otros puntos susceptibles a la acumulación de agua.

La dependencia advirtió que los pronósticos pueden cambiar en cuestión de horas, por lo que el Municipio dará seguimiento permanente a la evolución del clima y comunicará oportunamente cualquier modificación que represente un riesgo para la población.

Asimismo, las autoridades exhortaron a no confiarse cuando disminuya la intensidad de la lluvia, debido a que los escurrimientos provenientes de las zonas altas pueden elevar posteriormente los niveles de agua en arroyos y vialidades.

NÚMEROS DE EMERGENCIA

El Gobierno Municipal recordó que, ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o contactar directamente a Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe en el teléfono 844 488 6981.

Las autoridades reiteraron que evitar cruces por corrientes de agua y vialidades inundadas, así como mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, son medidas fundamentales para prevenir accidentes durante los próximos días.