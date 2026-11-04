Alista alcaldesa de Múzquiz, Coahuila, informe sobre avances municipales

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, informó que su administración se encuentra en la etapa final de preparación del próximo Informe de Gobierno, cuya presentación está prevista para los primeros días de diciembre. La presidenta municipal explicó que actualmente se trabaja en la recopilación de las acciones, obras y resultados obtenidos durante el año, con el propósito de presentar a la ciudadanía un balance de las actividades realizadas por las distintas áreas del Ayuntamiento.

Indicó que todavía está pendiente definir el lugar donde se desarrollará el evento, aunque los preparativos avanzan para dar a conocer los resultados de la administración municipal. Jiménez Gutiérrez señaló que el informe incluirá las acciones realizadas en rubros como seguridad, obra pública, educación, deporte, salud y asistencia social, además de las actividades del DIF Municipal y los diferentes departamentos del Ayuntamiento. Asimismo, destacó que este ejercicio permitirá reconocer el trabajo de los directores y empleados municipales, cuya participación ha formado parte de las actividades desarrolladas durante el año.

La alcaldesa agregó que el objetivo es informar a los habitantes de Múzquiz sobre los avances alcanzados y las acciones emprendidas para contribuir al desarrollo del municipio. Respecto a la fecha y sede, reiteró que el evento se contempla para los primeros días de diciembre, pero ambos aspectos permanecen pendientes de confirmación.