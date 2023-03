Alumna que fue agredida con arma blanca en Saltillo tuvo que cambiarse de secundaria; madre ya interpuso denuncia

Una menor de 13 años que cursaba el nivel secundaria en la escuela José Vasconcelos, con ubicación en la colonia Valle de las Flores de Saltillo tuvo que recurrir al cambio de escuela después de haber sido agredida con una navaja por uno de sus compañeros en pleno horario escolar.

Yuvisela Salazar, madre de la afectada, aseguró que la dirección de la escuela, a cargo de Esperanza Bravo Hernández, no aplicó el protocolo de atención a riesgos con el que cuentan los planteles escolares para dar seguimiento a casos de acoso escolar, como el que sufrió su hija desde hace más de cinco meses.

“La niña no había querido hablar sobre lo que le estaba pasando en la escuela y es hasta ahora que ocurre esto que empieza a decirnos que desde hace más de cinco meses es agredida, le quitaban su dinero, la obligaban a hacer las tareas de cierto grupo de compañeros, y todo esto detonó en la agresión con la navaja”, expuso.

Pese a que se tuvo acercamiento con las autoridades del Jurídico de la Secretaría de Educación, la solución que se dio por parte de la dirección de la escuela fue que la menor se cambiara de grado escolar, o de plantel, de acuerdo con Yuvisela.

“El problema es que las autoridades no le han dado el seguimiento correspondiente al caso, lo han omitido por completo, la directora nunca hizoun reporte de que se estaba agrediendo a mi hija, tampoco se atendió a los niños que la agredieron, no lo expulsaron, entonces lo que se está haciendo es proceder mediante la vía legal”, comentó

Cabe recordar que la víctima fue agredida por un compañero de segundo grado, quien logró hacerle un corte en la mano cuando ella puso su brazo para defenderse.

En ese sentido, se interpuso una denuncia formal contra el menor agresor por el delito de feminicidio en grado de tentativa, mismo caso que lleva un agente del Ministerio Público del área de menores infractores, donde ya se cuenta con una investigación del caso.

“Cuando llegué a la escuela la directora solo me dijo que la niña no se había cortado cuando me citó por eso, y luego me aclaró que fue picada por uno de sus compañeros cuando estaban jugando supuestamente, pero esta agresión fue con una navaja.

“Mi hija se encuentra retraída en este momento, está afectada y lo que estamos haciendo es buscar atención psicológica para ella porque incluso la Fiscalía nos dijo que este delito es grave.

“Como no hay respuesta de la Sedu yo decidí cambiar a mi hija de escuela por su bien físico y psicológico”, expuso Yuvisela.

VANGUARDIA buscó al departamento Jurídico de la Secretaría de Educación, instancia que informó que el caso está siendo investigado a petición de los padres de familia.