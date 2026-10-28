‘¡Amarrado el Campeonato Nacional Charro para Coahuila en el 2028!’: Manolo Jiménez

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    ‘¡Amarrado el Campeonato Nacional Charro para Coahuila en el 2028!’: Manolo Jiménez
    Saltillo albergará en 2028 a miles de participantes del Nacional Charro CORTESÍA

La entidad cuenta con más de 70 años de tradición charra, además de 26 equipos, 18 escaramuzas y ocho escuelas de charrería

Saltillo albergará el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2028, luego de que la Federación Mexicana de Charrería entregara la estafeta a Coahuila durante la edición 2026 del certamen, que se realiza en la Arena Potosí, en San Luis Potosí. El evento regresará a la entidad después de 30 años.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la sede representa una oportunidad para fortalecer el turismo y la actividad económica de Coahuila, además de consolidar su capacidad para recibir eventos nacionales e internacionales.

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“¡Amarrado el Nacional Charro para Coahuila en el 2028! Estamos listos para recibir en nuestro Estado el evento de charrería más importante de México y del mundo. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Charrería y a su presidente, nuestro amigo Salvador Barajas, por la confianza; así como a los charros y adelitas de Coahuila encabezados por Jorge Jiménez. Gran trabajo en equipo para ganar la sede”, expresó.

El mandatario agregó que la entidad está preparada para recibir a los visitantes y reiteró que su administración continuará impulsando actividades que contribuyan al desarrollo turístico y económico.

$!Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, acudió en representación del gobernador y aseguró que el estado está listo para recibir a los participantes.
Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, acudió en representación del gobernador y aseguró que el estado está listo para recibir a los participantes. CORTESÍA

Durante la entrega de la estafeta, Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, acudió en representación del gobernador y señaló que Coahuila y Saltillo están listos para recibir a las delegaciones participantes en 2028.

Indicó que la seguridad, la tradición charra, la infraestructura y los servicios de la capital fueron algunos de los factores considerados para otorgar la sede. También invitó a los visitantes a conocer los atractivos turísticos, históricos y gastronómicos de la entidad.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que el campeonato contribuirá al desarrollo turístico y económico de la entidad.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que el campeonato contribuirá al desarrollo turístico y económico de la entidad. CORTESÍA

En Coahuila existe una tradición charra de más de 70 años. Actualmente, el estado cuenta con más de 26 equipos, 18 escaramuzas y ocho escuelas de charrería, de acuerdo con la información proporcionada.

El campeonato se proyecta realizar en el Gran Forum, recinto que se construye dentro de Expo Coahuila y que está destinado a albergar conciertos, espectáculos, convenciones y otros eventos nacionales e internacionales.

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Jiménez Salinas señaló que la organización del campeonato será un honor para las familias coahuilenses y para la comunidad charra, y confió en que el encuentro será exitoso.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo coordinado entre la sociedad civil, la ciudadanía, la iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado para concretar proyectos y organizar eventos de gran escala.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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