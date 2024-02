AMLO quiere confundir el papel de Sistema Anticorrupción: Consejo de Participación de Coahuila

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara una serie de reformas entre las que se incluye la desaparición de organismos como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local, Miguel Crespo, aseveró que la propuesta es parte de una nueva técnica de polarización y de injerencia electoral que pretende confundir a la ciudadanía.

Las reformas fueron presentadas a inicios del mes de febrero, en un paquete de 20 iniciativas donde, además de la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del SNA, también se propone la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Respecto al tema, Miguel Crespo Alvarado, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila, dijo que entre las reformas no se prevén impactos directos a los organismos de Coahuila; sin embargo, sí interfiere con el desarrollo de mecanismos de prevención para actos de corrupción que se tenían preparados para echar mano y tienen cobertura en todos los estados, como es la Plataforma Digital Nacional del SNA.

“El tema de la Plataforma Nacional Digital es el lugar donde se va a concentrar el total de la información pública de los siete mil y pico de sujetos obligados a hacer pública su información”, dijo.

“Lo que va a pasar cuando se publique esta información es que ahí se va a concentrar toda la información y eso al poder le resulta molesto porque entonces se van a usar mecanismos de inteligencia artificial para la verificación de la información y eso no les agrada para nada”, expresó.

Aseveró que la eliminación del INAI es, además, violatoria a los derechos humanos y representará un retroceso conforme a los estándares internacionales, y el peligro de que esto suceda es que la determinación podría ser copiada en otras entidades federativas.

“Es cierto que los gobiernos estatales tienden a imitar o seguir a lo que dice el Gobierno Federal. Si el impacto no es directo, sería indirecto, porque independientemente de quienes estén impulsando las iniciativas, a todos les van a gustar o acomodar”, aseveró Crespo Alvarado.

“El peligro es que el ejemplo cunda y que los gobiernos estatales, independientemente de la bandera ideológica, les dé la tentación y empiecen a pensar en que lo pueden hacer acá”, expresó.

Agregó que, además, el Presidente está aprovechando estas reformas para tener injerencia en el proceso electoral que culminará el 2 de junio, y con ellas, polarizar la opinión pública.

En ese aspecto, dijo que además, López Obrador está intentando confundir a la ciudadanía al decir que el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene resultados, toda vez que le ha hecho pensar que la operatividad de este organismo se refleja en la aprehensión de funcionarios públicos, cuando ni la Secretaría ni el Consejo tienen dichas facultades.

“Yo no creo que ese sea el papel del Sistema Anticorrupción; ese es un rollo propio de la politiquería, y lo que sí es tarea del Sistema, que es construir las condiciones de posibilidad para prevenir la corrupción, que es donde sí hay resultados, esos resultados no les están gustando como es la Plataforma Nacional Digital. Quieren confundir a la ciudadanía con que no hay castigados, aun cuando ese no es el papel del Sistema”, puntualizó.