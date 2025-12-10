INE da contrato por más de mil millones a empresa de Jorge Kahwagi

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) adjudicó a la empresa Cosmocolor S.A. de C.V., propiedad del exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Kahwagi, el contrato abierto 2026-2031 para la producción de la nueva credencial para votar, que incorporará los más altos estándares de seguridad a nivel internacional.

El instituto informó que la contratación se realizará en participación conjunta con Icards Solutions S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México, y que el valor unitario de cada credencial será de 11.80 pesos, aproximadamente.

TE PUEDE INTERESAR: Otro preso aparece colgado en cárcel de Culiacán

De acuerdo con la proyección oficial, entre junio de 2026 y mayo de 2031 se emitirán entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales en todo el país, por lo que el monto total del contrato podría ascender hasta mil 110 millones de pesos, sujeto a las variaciones del tipo de cambio del dólar.

El INE aseguró que el procedimiento de adjudicación cumplió con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), así como con los principios de transparencia, máxima publicidad y competencia. “Con esta adjudicación, se garantiza una credencial con altos estándares de seguridad, calidad e innovación, a precios aceptables y verificados”, señaló en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, la aliada de los animales: PETA la corona persona del año

El pasado 7 de agosto, el Consejo General del INE presentó el nuevo modelo de credencial para votar, el cual conserva los elementos actuales de seguridad, pero incorpora tecnologías avanzadas para reforzar la autenticidad del documento.

En esa sesión, la consejera Dania Ravel explicó que el nuevo diseño contará con microtextos, tintas especiales, códigos QR de alta densidad y componentes táctiles, lo que permitirá una mayor protección del documento y lo hará más accesible para personas con discapacidad visual.

TE PUEDE INTERESAR: Historia de México, pueblos originarios y... Trump: De esto trata ‘Grandeza’, el nuevo libro de AMLO

En el procedimiento participaron tres licitantes: Cosmocolor en conjunto con Icards Solutions y Talleres Gráficos de México; Litho Formas; y Veridos México, en participación con Giesecke & Devrient de México y Gráficas Corona. Todas las empresas fueron verificadas en los sistemas de proveedores sancionados, sin impedimentos legales para concursar.

En la evaluación técnica, Cosmocolor obtuvo 57.18 puntos, Veridos México 45.69, mientras que Litho Formas fue descalificada por incumplir especificaciones del Anexo Técnico. En la valoración económica, Cosmocolor alcanzó 40 puntos frente a 37.14 de Veridos, además de superar pruebas de laboratorio aplicadas por el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, lo que definió el fallo a su favor. Con información de El Universal