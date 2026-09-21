Amplían programa ‘Huevo, Leche y Despensón’ en colonias y ejidos de Coahuila

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    Amplían programa ‘Huevo, Leche y Despensón’ en colonias y ejidos de Coahuila
    Mejora Coahuila implementará el programa en colonias, barrios y ejidos mediante coordinadores territoriales, destacó el Gobernador. HÉCTOR GARCÍA

Manolo Jiménez arranca nueva etapa de programa alimentario en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha una nueva etapa del programa de apoyo alimentario “Huevo, Leche y Despensón”, mediante el cual se distribuirán productos de la canasta básica a familias de distintos sectores del estado.

Durante el arranque, el Mandatario estatal señaló que este tipo de programas forma parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones de vida de las familias, particularmente de quienes requieren mayor respaldo.

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Jiménez Salinas destacó que, además de los apoyos alimentarios, su administración mantiene brigadas de salud y servicios, programas dirigidos a personas adultas mayores y con discapacidad, así como obras de infraestructura social en colonias y comunidades.

Explicó que estas acciones se desarrollan mediante la coordinación entre el Gobierno de Coahuila, los municipios, el Congreso del Estado y la sociedad, con el objetivo de atender las necesidades de las familias en las distintas regiones.

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Jiménez Salinas destacó la coordinación entre el Estado y los 38 municipios para este tipo de entregas. HÉCTOR GARCÍA

El Gobernador también señaló que la política social se complementa con acciones para atraer inversiones y generar empleos, al considerar que el acceso a un trabajo formal y bien remunerado es una de las principales herramientas para fortalecer la economía de los hogares.

En este contexto, anunció que en los próximos días, en coordinación con los 38 municipios, comenzará un programa de servicios públicos que contempla una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, destinada a fortalecer y ampliar la atención en las diferentes regiones de Coahuila.

Por su parte, Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila, explicó que el programa alimentario beneficiará a miles de familias mediante la entrega de productos directamente en los hogares.

Señaló que la estrategia se implementa en territorio a través de Mejora Coahuila y sus coordinadores, quienes mantienen presencia en colonias, barrios y ejidos de las distintas regiones del estado.

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Diana Laura Casillas Mejía, vecina de la colonia Zaragoza, consideró que “Huevo, Leche y Despensón” representa un apoyo para las familias al contribuir a la alimentación y reducir el gasto de los hogares.

La habitante señaló que estos programas, junto con las acciones en materia de salud, vivienda, educación, infraestructura y seguridad, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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