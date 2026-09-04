Amplían trabajos de limpieza en colonias y vialidades de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene los trabajos de limpieza y retiro de basura, escombro y residuos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de colonias, vialidades y espacios públicos. Durante los últimos días, cuadrillas de la Secretaría de Servicios Primarios realizaron labores en sectores como Santa Fe, bulevar Analco, Hacienda II, Santa María y Pino Silvestre, además de otros puntos que son atendidos conforme a las necesidades detectadas.

Para estas acciones, personal y unidades municipales realizan recorridos para identificar y retirar acumulaciones de basura y desechos depositados en la vía pública. En estas tareas también participan cuadrillas de los programas Ola Verde y Empleo Temporal. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que mantener limpia la ciudad requiere de labores permanentes por parte del Municipio, pero también de la participación de los habitantes para evitar que los sitios intervenidos vuelvan a convertirse en puntos de acumulación de residuos. “Podemos limpiar un lugar hoy, pero conservarlo así es una tarea de todos. El trabajo de nuestras cuadrillas tiene que ir acompañado del compromiso de cada vecino de cuidar su calle y no convertir un espacio vacío en un basurero”, expresó.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de los espacios públicos y evitar el abandono de basura, escombro y otros desechos en calles, terrenos baldíos y áreas comunes. Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán en distintos sectores de Ramos Arizpe, de acuerdo con los reportes y necesidades que sean identificados por las cuadrillas municipales.