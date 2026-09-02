Acercan servicios gratuitos para mascotas a Villa Sol en Ramos Arizpe

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    Acercan servicios gratuitos para mascotas a Villa Sol en Ramos Arizpe
    El DIF invitó a la población a consultar las redes oficiales para conocer las próximas colonias donde se realizarán las brigadas. CORTESÍA

La jornada acercó servicios gratuitos para perros y gatos a las familias de la colonia

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal y en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, llevó a la colonia Villa Sol una brigada integral con servicios gratuitos para mascotas y acciones preventivas para mantener hogares y espacios más limpios y saludables.

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó que estas jornadas forman parte de las acciones emprendidas desde el inicio de la administración para promover el bienestar animal y contribuir al cuidado de la salud de las familias.

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Explicó que mantener en buenas condiciones de salud a perros y gatos también ayuda a prevenir riesgos sanitarios dentro de los hogares, especialmente para los menores que conviven diariamente con las mascotas.

Durante la jornada se ofrecieron vacunación antirrábica, desparasitación externa y esterilización gratuita para perros y gatos, además de orientación a las familias sobre los cuidados y la responsabilidad que implica tener una mascota.

Escalante Contreras informó que, mediante la coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número 8, desde el inicio de la administración se han realizado aproximadamente 5 mil desparasitaciones externas y aplicado alrededor de 6 mil vacunas antirrábicas.

$!Se efectuaron fumigaciones domiciliarias para combatir garrapatas, piojos y ácaros.
Se efectuaron fumigaciones domiciliarias para combatir garrapatas, piojos y ácaros. CORTESÍA

FUMIGAN VIVIENDAS Y ELIMINAN POSIBLES CRIADEROS

Como parte de la brigada también se realizaron acciones preventivas directamente en los hogares, entre ellas fumigaciones domiciliarias para combatir vectores como garrapatas, piojos y ácaros.

Además, se aplicó larvicida para prevenir la formación de criaderos y la propagación del dengue, se llevaron a cabo labores de eliminación de cacharros y se promovió la estrategia de patio limpio.

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La presidenta honoraria del DIF llamó a las familias a mantener en condiciones adecuadas tanto a sus mascotas como sus viviendas y patios, al considerar que la prevención de enfermedades comienza desde el hogar.

Finalmente, invitó a la población a mantenerse atenta a las redes sociales del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y del DIF Municipal, donde se informará con anticipación sobre las próximas colonias y puntos que serán visitados por estas brigadas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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