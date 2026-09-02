Acercan servicios gratuitos para mascotas a Villa Sol en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal y en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, llevó a la colonia Villa Sol una brigada integral con servicios gratuitos para mascotas y acciones preventivas para mantener hogares y espacios más limpios y saludables. Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó que estas jornadas forman parte de las acciones emprendidas desde el inicio de la administración para promover el bienestar animal y contribuir al cuidado de la salud de las familias.

Explicó que mantener en buenas condiciones de salud a perros y gatos también ayuda a prevenir riesgos sanitarios dentro de los hogares, especialmente para los menores que conviven diariamente con las mascotas. Durante la jornada se ofrecieron vacunación antirrábica, desparasitación externa y esterilización gratuita para perros y gatos, además de orientación a las familias sobre los cuidados y la responsabilidad que implica tener una mascota. Escalante Contreras informó que, mediante la coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número 8, desde el inicio de la administración se han realizado aproximadamente 5 mil desparasitaciones externas y aplicado alrededor de 6 mil vacunas antirrábicas.

FUMIGAN VIVIENDAS Y ELIMINAN POSIBLES CRIADEROS Como parte de la brigada también se realizaron acciones preventivas directamente en los hogares, entre ellas fumigaciones domiciliarias para combatir vectores como garrapatas, piojos y ácaros. Además, se aplicó larvicida para prevenir la formación de criaderos y la propagación del dengue, se llevaron a cabo labores de eliminación de cacharros y se promovió la estrategia de patio limpio.

La presidenta honoraria del DIF llamó a las familias a mantener en condiciones adecuadas tanto a sus mascotas como sus viviendas y patios, al considerar que la prevención de enfermedades comienza desde el hogar. Finalmente, invitó a la población a mantenerse atenta a las redes sociales del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y del DIF Municipal, donde se informará con anticipación sobre las próximas colonias y puntos que serán visitados por estas brigadas.