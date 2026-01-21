Analista plantea gubernatura de siete años en Coahuila para homologar calendarios electorales

Coahuila podría transitar hacia un esquema inédito de gubernatura de siete años como parte de una reconfiguración del calendario electoral local, con el objetivo de empatar las elecciones estatales con las federales, planteamiento que también alcanzaría al Estado de México, de acuerdo con un análisis del periodista y analista político Gustavo Rentería.

En su columna publicada este miércoles en El Heraldo de México, Rentería expone que legisladores de distintos partidos lo contactaron para conocer a detalle una propuesta que ha comenzado a circular en ámbitos políticos: establecer un periodo extraordinario de siete años para futuras gubernaturas en ambas entidades.

El analista explicó que, a diferencia de otros estados como Sonora —donde se optó por una gubernatura corta para ajustar los procesos electorales—, en Coahuila y el Estado de México el planteamiento sería distinto. La ruta contemplaría primero elecciones intermedias que permitan, posteriormente, la designación de gobernadores con un mandato de siete años, con el fin de alinear los comicios estatales con los federales hacia 2036.

Según el planteamiento, los sucesores de la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entregarían el poder en 2029. A partir de ahí, se elegiría una nueva administración estatal con duración extraordinaria, que permitiría empatar los ciclos electorales y avanzar hacia un modelo de elecciones concurrentes.

Rentería subrayó que cualquier modificación de este tipo no requeriría reformas federales, sino que dependería exclusivamente de los congresos locales, tanto en Coahuila como en el Estado de México, al tratarse de cambios en la legislación electoral estatal.

De acuerdo con el columnista, algunos legisladores consultados consideraron viable la propuesta y la calificaron como una alternativa para reducir la frecuencia de los procesos electorales, en el contexto de una reforma electoral de mayor alcance que se discute a nivel nacional.

La idea, expone el analista, apunta a que, en el largo plazo, las y los ciudadanos de ambas entidades puedan elegir gobiernos estatales que concluyan su mandato de manera simultánea con las elecciones presidenciales, lo que permitiría una mayor homologación institucional y administrativa.

Aunque se trata por ahora de un planteamiento en el terreno del análisis político, la posibilidad de un septenio en Coahuila abre el debate sobre la duración de los mandatos estatales, el impacto en la gobernabilidad y la necesidad de consensos legislativos para impulsar reformas de esta magnitud.