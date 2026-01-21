Analista plantea gubernatura de siete años en Coahuila para homologar calendarios electorales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 21 enero 2026
    Analista plantea gubernatura de siete años en Coahuila para homologar calendarios electorales
    El analista político Gustavo Rentería planteó que la reforma dependería únicamente de los congresos locales de Coahuila y el Estado de México. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El columnista Gustavo Rentería plantea la posibilidad de que Coahuila y el Edomex adopten septenios como parte de una estrategia para homologar los calendarios electorales locales con los federales

Coahuila podría transitar hacia un esquema inédito de gubernatura de siete años como parte de una reconfiguración del calendario electoral local, con el objetivo de empatar las elecciones estatales con las federales, planteamiento que también alcanzaría al Estado de México, de acuerdo con un análisis del periodista y analista político Gustavo Rentería.

En su columna publicada este miércoles en El Heraldo de México, Rentería expone que legisladores de distintos partidos lo contactaron para conocer a detalle una propuesta que ha comenzado a circular en ámbitos políticos: establecer un periodo extraordinario de siete años para futuras gubernaturas en ambas entidades.

TE PUEDE INTERESAR: Rubén Moreira respalda extradición de capos, pero exige que regresen a México a cumplir condenas

El analista explicó que, a diferencia de otros estados como Sonora —donde se optó por una gubernatura corta para ajustar los procesos electorales—, en Coahuila y el Estado de México el planteamiento sería distinto. La ruta contemplaría primero elecciones intermedias que permitan, posteriormente, la designación de gobernadores con un mandato de siete años, con el fin de alinear los comicios estatales con los federales hacia 2036.

Según el planteamiento, los sucesores de la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entregarían el poder en 2029. A partir de ahí, se elegiría una nueva administración estatal con duración extraordinaria, que permitiría empatar los ciclos electorales y avanzar hacia un modelo de elecciones concurrentes.

Rentería subrayó que cualquier modificación de este tipo no requeriría reformas federales, sino que dependería exclusivamente de los congresos locales, tanto en Coahuila como en el Estado de México, al tratarse de cambios en la legislación electoral estatal.

De acuerdo con el columnista, algunos legisladores consultados consideraron viable la propuesta y la calificaron como una alternativa para reducir la frecuencia de los procesos electorales, en el contexto de una reforma electoral de mayor alcance que se discute a nivel nacional.

La idea, expone el analista, apunta a que, en el largo plazo, las y los ciudadanos de ambas entidades puedan elegir gobiernos estatales que concluyan su mandato de manera simultánea con las elecciones presidenciales, lo que permitiría una mayor homologación institucional y administrativa.

Aunque se trata por ahora de un planteamiento en el terreno del análisis político, la posibilidad de un septenio en Coahuila abre el debate sobre la duración de los mandatos estatales, el impacto en la gobernabilidad y la necesidad de consensos legislativos para impulsar reformas de esta magnitud.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Elecciones Coahuila
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Edomex

Organizaciones


Gobierno de Coahuila
CONGRESO DE COAHUILA

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras
Héctor Recio Dávila denuncia haber sido víctima de al menos diez robos en su vivienda ubicada en la colonia Puente Moreno, al sur de Saltillo.

Oleada de robos en Puente Moreno obliga a vecino de Saltillo a considerar abandonar su casa
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con Trump e incluso creó un “Premio FIFA de la Paz” especial que le otorgó en el sorteo de la Copa Mundial en diciembre.

Gobierno de Macron no está a favor de boicotear el Mundial 2026 por las amenazas a Groenlandia de Trump
Cedillo ha sido habitual en las categorías menores de Santos Laguna y ya ha tenido acercamientos con el primer equipo.

Convocan al saltillense Sahiel Cedillo a la Selección Mexicana Sub-20
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado
Para el presidente Trump, parte del atractivo está en el tamaño del territorio de Groenlandia: es aproximadamente tres veces el tamaño de Texas y más grande que Alaska.

Trump tiene una salida simple en Groenlandia, pero no parece quererla