Analiza UAdeC exigir reforestación a egresados como parte de su titulación

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Analiza UAdeC exigir reforestación a egresados como parte de su titulación
    La Universidad Autónoma de Coahuila analiza una iniciativa para que estudiantes planten un árbol como requisito de titulación, como parte de las estrategias de sustentabilidad impulsadas por la institución. UNSPLASH

La medida busca fortalecer la cultura ambiental entre estudiantes y egresados

La Universidad Autónoma de Coahuila prevé que en los próximos meses se apruebe una iniciativa para establecer la siembra de árboles como requisito de titulación, como parte de sus estrategias de sustentabilidad.

La coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez, señaló que la propuesta ya se encuentra en proceso y podría formalizarse pronto ante el Consejo Universitario, lo que permitiría que los estudiantes planten un árbol al momento de concluir su formación académica.

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La iniciativa fue planteada desde 2025 por el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández, como una acción simbólica y formativa que vincule la obtención del título con una aportación directa al medio ambiente.

Actualmente, la participación estudiantil en actividades de reforestación es voluntaria y se realiza a través de los comités ambientales “Lobos Verdes”, presentes en escuelas y facultades, los cuales forman parte de las acciones institucionales para impulsar una cultura ecológica.

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Estas acciones se integran al programa Universidad Verde, que contempla la plantación de árboles nativos, la creación de jardines polinizadores y el desarrollo de huertos universitarios agroecológicos.

En este sentido, la universidad informó que ya cuenta con jardines polinizadores en el total de sus campus, lo que contribuye a la protección de especies como abejas y mariposas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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