Analiza UAdeC exigir reforestación a egresados como parte de su titulación

La Universidad Autónoma de Coahuila prevé que en los próximos meses se apruebe una iniciativa para establecer la siembra de árboles como requisito de titulación, como parte de sus estrategias de sustentabilidad. La coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez, señaló que la propuesta ya se encuentra en proceso y podría formalizarse pronto ante el Consejo Universitario, lo que permitiría que los estudiantes planten un árbol al momento de concluir su formación académica.

La iniciativa fue planteada desde 2025 por el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández, como una acción simbólica y formativa que vincule la obtención del título con una aportación directa al medio ambiente. Actualmente, la participación estudiantil en actividades de reforestación es voluntaria y se realiza a través de los comités ambientales “Lobos Verdes”, presentes en escuelas y facultades, los cuales forman parte de las acciones institucionales para impulsar una cultura ecológica.

Estas acciones se integran al programa Universidad Verde, que contempla la plantación de árboles nativos, la creación de jardines polinizadores y el desarrollo de huertos universitarios agroecológicos. En este sentido, la universidad informó que ya cuenta con jardines polinizadores en el total de sus campus, lo que contribuye a la protección de especies como abejas y mariposas.

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