Analizan en el Congreso de Coahuila leyes de ingresos, reformas de seguridad y ley de educación

A partir de esa fecha, la Comisión de Hacienda iniciará formalmente las revisiones correspondientes. La diputada Luz Elena Morales Pérez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, explicó la ruta que seguirá este proceso legislativo en las próximas semanas.

El Congreso del Estado de Coahuila se prepara para recibir y analizar los paquetes de las leyes de ingresos de los Ayuntamientos, los cuales deberán presentarse a más tardar el 15 de octubre.

“Y la última versión los Ayuntamientos tendrán que entregarla el 15 de octubre. Entonces, después del 15 de octubre, la presidente de la Comisión de Hacienda, la diputada Beatriz Fraustro, empieza justamente con los diputados integrantes de esa comisión el análisis de todas las leyes de ingresos”, señaló Morales Pérez.

En materia de seguridad, la legisladora abordó el trabajo coordinado que se mantiene con la Fiscalía General del Estado para la reestructuración de la ley orgánica y la incorporación de nuevas áreas operativas.

“Hemos estado en pláticas con el fiscal general del Estado, justamente con el proyecto que hemos estado trabajando junto con él y en la espera ya de que en las próximas semanas nos puedan ya de manera oficial remitir lo que es”, afirmó la diputada.

Morales Pérez añadió que el anteproyecto contempla ajustes en distintas áreas estratégicas de la fiscalía.

“La verdad es de que todavía está en ajustes el anteproyecto, entonces hasta que ya no quede la versión final podríamos hablar un poco más”, puntualizó.

Respecto al uso de motocicletas y la prevención de accidentes en las colonias, la presidenta de la Junta de Gobierno enfatizó la importancia de aplicar el marco legal vigente a quienes conducen este tipo de vehículos.

“Hemos visto como ha habido muchísimos accidentes, menores de edad involucrados al interior de las colonias. Vemos que también hay tiendas que las venden de una manera muy económica y esto hace accesible el tema, y el que sea accesible no implica el que no tenga que cumplir con las reglas, que es que todos deben de contar con su licencia”, expresó.