$!Analizan en noticiero estelar de Televisa, logros de Coahuila en seguridad (video)

Coahuila pasó en poco más de una década de enfrentar una de las etapas más violentas de su historia reciente a registrar la menor percepción de inseguridad del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI. La encuesta, cuyos datos de percepción corresponden al periodo de febrero a abril de 2026, reportó que 27.8% de la población de 18 años y más en Coahuila consideró inseguro vivir en la entidad, frente al 74% registrado a nivel nacional. En sentido inverso, alrededor de 72.2% manifestó no tener esa percepción de inseguridad.

El resultado fue retomado en un reportaje de N+, que hizo un recuento de la transformación de las condiciones de seguridad en Coahuila desde los años de mayor presencia y confrontación de grupos criminales. DE LA VIOLENCIA A UNA NUEVA ESTRATEGIA El reportaje ubica como parte de los episodios más graves la masacre ocurrida en Allende en 2011, en la que se estima que murieron 42 personas cuyos cuerpos no fueron localizados, así como la fuga masiva de internos del penal de Piedras Negras ocurrida en 2012. A partir de esos años se intensificó la presencia de fuerzas federales y se impulsó una estrategia coordinada de seguridad. Entre las acciones mencionadas se encuentran la construcción de instalaciones militares, la depuración de corporaciones policiacas locales y la creación de nuevos cuerpos de seguridad.

El análisis también destaca la participación de sectores de la sociedad civil en acciones relacionadas con la seguridad y la coordinación entre instituciones. En testimonios incluidos en el reportaje, habitantes recuerdan que después de 2011 era común escuchar sobre enfrentamientos y balaceras, mientras que actualmente perciben una mayor presencia policial y condiciones distintas para transitar por las calles.

La ENVIPE 2026 permite dimensionar el cambio desde el indicador de percepción: Coahuila registró 27.8% de percepción de inseguridad, muy por debajo del promedio nacional de 74%. LOS HOMICIDIOS TAMBIÉN MUESTRAN UN CAMBIO

El reportaje de N+ señala que los homicidios en Coahuila alcanzaron un máximo de mil 146 casos en 2012, mientras que para 2025 se contabilizaron 100, cifra presentada como la más baja de la serie referida en el informe periodístico. El registro histórico de homicidios confirma que 2012 fue el punto más alto para la entidad, con mil 146 casos.

El consultor en seguridad Eduardo Guerrero atribuyó la evolución, entre otros factores, a la continuidad de las políticas de seguridad, los programas de prevención y disuasión y la capacitación de las policías locales. Guerrero también señaló que persisten retos relacionados con la delincuencia común y la extorsión, por lo que el descenso de determinados indicadores no significa que hayan desaparecido los problemas de seguridad.

La experiencia de Coahuila, de acuerdo con el análisis presentado por N+, muestra un proceso que se extendió durante varios años y que combinó presencia de fuerzas de seguridad, cambios en las corporaciones locales, coordinación institucional y participación social.

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