Analizan estrategia para recuperar acuífero de La Laguna; estiman hasta 25 años

La problemática fue abordada durante el Coloquio Regional de Gobernanza Hídrica y Territorio, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo Social y Territorio, con el propósito de analizar y fortalecer esta propuesta.

La recuperación del Acuífero Principal de la Comarca Lagunera podría requerir entre 20 y 25 años, debido a la sobreexplotación que enfrenta desde hace más de ocho décadas, de acuerdo con el Programa Integral de Adaptación Climática y Seguridad Hídrica Metropolitana de la Comarca Lagunera (PASH-L).

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Coordinación Unidad Laguna, donde participaron especialistas, representantes de instituciones públicas, productores, investigadores, docentes y estudiantes.

Durante la inauguración, el coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Omar Rojas Zapata, destacó que la gobernanza hídrica requiere fortalecer la toma de decisiones conjuntas, la coordinación institucional y la administración del agua con una visión de largo plazo, basada en la transparencia y la sustentabilidad.

Señaló que los desafíos de disponibilidad, distribución, conservación y aprovechamiento del recurso requieren cooperación regional, así como la participación de la comunidad académica para generar conocimiento y propuestas que contribuyan a transformar la realidad de la región.

Por su parte, el doctor José Edgar Lugo Castro presentó los objetivos del coloquio, entre ellos analizar las estrategias y posibilidades de aplicación del Programa de Gobernanza Hídrica, así como reunir observaciones de especialistas, instituciones y productores para identificar fortalezas y áreas de oportunidad.

Durante la exposición del PASH-L, bajo el lema “Restaurar la cuenca, recuperar el acuífero”, se explicó que el programa contempla una cobertura territorial de 54 mil 900 kilómetros cuadrados, correspondiente a la cuenca Nazas-Aguanaval, integrada por las zonas del Alto Nazas, cuenca media, cuenca lagunera y Alto Aguanaval.

Asimismo, se detalló que el Acuífero Principal de la Comarca Lagunera tiene una extensión de 12 mil 617 kilómetros cuadrados y, pese a ser considerado uno de los más estratégicos del norte de México y el más estudiado del país, enfrenta un deterioro acumulado por décadas de sobreexplotación.

Ante este escenario, el programa plantea una primera etapa de seis años, dentro de un horizonte de recuperación estimado de entre 20 y 25 años, con acciones graduales para avanzar hacia un manejo sustentable del agua.