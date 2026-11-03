Analizan estrategia para recuperar acuífero de La Laguna; estiman hasta 25 años

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Analizan estrategia para recuperar acuífero de La Laguna; estiman hasta 25 años
    Especialistas, instituciones públicas, productores y estudiantes participaron en el análisis de las estrategias de gobernanza hídrica. CORTESÍA

La UAdeC realizó el Coloquio Regional de Gobernanza Hídrica y Territorio

La recuperación del Acuífero Principal de la Comarca Lagunera podría requerir entre 20 y 25 años, debido a la sobreexplotación que enfrenta desde hace más de ocho décadas, de acuerdo con el Programa Integral de Adaptación Climática y Seguridad Hídrica Metropolitana de la Comarca Lagunera (PASH-L).

La problemática fue abordada durante el Coloquio Regional de Gobernanza Hídrica y Territorio, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo Social y Territorio, con el propósito de analizar y fortalecer esta propuesta.

Saltillo: Premia UAdeC nueve recetas que rescatan la memoria culinaria familiar

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Coordinación Unidad Laguna, donde participaron especialistas, representantes de instituciones públicas, productores, investigadores, docentes y estudiantes.

Durante la inauguración, el coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Omar Rojas Zapata, destacó que la gobernanza hídrica requiere fortalecer la toma de decisiones conjuntas, la coordinación institucional y la administración del agua con una visión de largo plazo, basada en la transparencia y la sustentabilidad.

Señaló que los desafíos de disponibilidad, distribución, conservación y aprovechamiento del recurso requieren cooperación regional, así como la participación de la comunidad académica para generar conocimiento y propuestas que contribuyan a transformar la realidad de la región.

Por su parte, el doctor José Edgar Lugo Castro presentó los objetivos del coloquio, entre ellos analizar las estrategias y posibilidades de aplicación del Programa de Gobernanza Hídrica, así como reunir observaciones de especialistas, instituciones y productores para identificar fortalezas y áreas de oportunidad.

Durante la exposición del PASH-L, bajo el lema “Restaurar la cuenca, recuperar el acuífero”, se explicó que el programa contempla una cobertura territorial de 54 mil 900 kilómetros cuadrados, correspondiente a la cuenca Nazas-Aguanaval, integrada por las zonas del Alto Nazas, cuenca media, cuenca lagunera y Alto Aguanaval.

Asimismo, se detalló que el Acuífero Principal de la Comarca Lagunera tiene una extensión de 12 mil 617 kilómetros cuadrados y, pese a ser considerado uno de los más estratégicos del norte de México y el más estudiado del país, enfrenta un deterioro acumulado por décadas de sobreexplotación.

Ante este escenario, el programa plantea una primera etapa de seis años, dentro de un horizonte de recuperación estimado de entre 20 y 25 años, con acciones graduales para avanzar hacia un manejo sustentable del agua.

Retrata Germán Siller las tradiciones del Día de Muertos en Saltillo

En el coloquio también participó el maestro Miguel Ángel Hernández, quien presentó una propuesta para crear un Observatorio del Agua con enfoque en derechos humanos.

Los participantes coincidieron en la importancia de establecer mecanismos de colaboración que permitan avanzar hacia una Agenda Regional de Gobernanza Hídrica Territorial y fortalecer la seguridad hídrica de la Comarca Lagunera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
crisis de agua

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rehén de Trump

Rehén de Trump
true

Falla Infonavit. Opera como “banco” y abandona su objeto primordial
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween.

Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
Renato Paiva deberá recurrir a sus futbolistas juveniles en las últimas dos jornadas para alcanzar los mil 170 minutos exigidos.

Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026
El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.

Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel